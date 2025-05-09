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CHP kendi yaptı AK Parti'yi suçladı! 'Karanlık siyaset'

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'lilerin İstanbul Üniversitesi önündeki mitingleri ışık engeline takıldı. Sonrasında gerçekleşen diyaloglar ise şaşkına çevirdi. Eylemciler elektrik kesintisinin bilinçli olduğunu öne sürdü, gerçekte ise sorumluluğun İBB'ye ait olduğu ortaya çıktı.

CHP, yolsuzluktan tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun usulsüz yollarla aldığı diplomasının iptalini protesto için İstanbul Üniversitesi önünde miting yaptı. Aydınlatmayı hesap edemeyen CHP’liler Beyazıt Meydanı’nda karanlıkta kaldı. Bunun üzerine hükûmetin mitingi karartmak için elektrikleri kestirdiği iddiası ortaya atıldı. BEDAŞ “elektrik kesintisi söz konusu değil” açıklamasını yaptı.

CHP kendi yaptı AK Parti'yi suçladı! 'Karanlık siyaset' - 1. Resim

BAŞARIR YİNE SAHNEDE

CHP’liler meydana aydınlatma cihazı getirmeye çalıştı. Polis, güvenlik endişesiyle izin vermedi. CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır polisle tartıştı ve “Ambleminde ampul olan bir parti on binleri karanlıkta bıraktı” diye açıklama yaptı. Araç kontrol edildikten sonra cihazlar alındı. Ancak ışıklandırma yine yeterli gelmedi.

CHP kendi yaptı AK Parti'yi suçladı! 'Karanlık siyaset' - 2. Resim

SORUMLULUK İBB’NİN

CHP’li Bahadır Erdem “Burası Fatih Belediyesine bağlı. Türkiye Cumhuriyeti’nin belediyesi, AKP’nin belediyesi değil. AK Parti belediyesi hiçbir surette bu meydanı ışıksız bırakamaz” dedi. Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’dan cevap gecikmedi. Turan “Desem ki bilmiyor... Beyefendi hukuk profesörü. Beyazıt Meydanı’nda tüm yetki ve sorumluluk İBB uhdesindedir. Ama her şeye söyleyecek yalanları var. Bilmeyen vatandaşlarımız için bilgilendirmek istedim” mesajını paylaştı. Beyazıt Meydanı’nı İBB yenilemiş ve ramazan etkinliklerini bu meydanda yapmıştı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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