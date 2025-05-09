Yeniden Refah Partisi'nde istifa dalgası! İlçe Başkanı ve parti yönetimi istifa etti

Yeniden Refah Partisi'nde istifa rüzgarı devam ediyor. İlçe Başkanı Celalettin Kaplan ve parti yönetimi istifa ettiğini duyurdu.

Yeniden Refah Partisi'nde (YRP) 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından peş peşe gelen istifalara bir yenisi daha eklendi. YRP Türkoğlu İlçe Başkanı Celalettin Kaplan ve yönetimi, yaptıkları açıklama ile görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

İSTİFA KARARINI İL BAŞKANIN GÖZÜ ÖNÜNDE AÇIKLADILAR

Yeniden Refah Partisi Türkoğlu İlçe Başkanı Kaplan, bugün yapılan Yeniden Refah Partisi Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Aydoğar ve Türkoğlu Belediye Başkanı Mehmet Karaca'nın da katıldığı ilçe divan kurulunda istifa ettiğini açıklarken bazı partililer de istifa ettiklerini açıkladı.

Yeniden Refah Partisi'nin kurulmasının ardından Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurucu ilçe başkanı olarak başladığı görevini 6 yıldır sürdüren Kaplan, Şubat ayında yapılan kongrede güven tazeleyerek yeni yönetimini oluşturmuştu.