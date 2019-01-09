Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Başkanı Donald  Trump'ın Suriye'den çekilme kararına ilişkin, "Çekilmekte ABD'nin bazı zorlukları  olduğunu görüyoruz. Bir terör örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar  angaje olduktan sonra terör örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor" dedi. 

Çavuşoğlu, "Türk Dış Politikasındaki Son Gelişmeler" hakkında TBMM  Dışişleri Komisyonunu bilgilendirdi.Dış politika gündeminde birçok önemli konuyu aynı anda takip  ettiklerini, öncelikli konulardan birinin ise Suriye olduğunu vurgulayan  Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından sürecin nasıl koordine  edileceğinin ele alındığını belirtti.

Çavuşoğlu, sürecin ABD ile nasıl koordine edileceğine ilişkin  çalışmaların devam ettiğini belirterek, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı  John Bolton'ın, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine  Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey'in Ankara  temaslarında da bu konuların ele alındığını ifade etti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Görüyoruz ki ABD'nin bu kararından ABD'yi vazgeçirmek için çaba  sarfeden ülkeler de var. ABD içinde farklı sesler var. Tüm bunları konsolide  etmeye çalışıyoruz. Muhataplarımızla bu konuları enine boyuna değerlendiriyoruz.  Son günlerde, ABD'nin mazeret olarak, özellikle 'Kürtleri öldürmeyin' gibi  söylemlerini de şiddetle reddettiğimizi zaten defaatle söyledik. Sayın  Cumhurbaşkanımız da dün grup konuşmasında gayet açık net bir şekilde vurguladı.  Burada, çekilmekte ABD'nin bazı zorlukları olduğunu görüyoruz. Bir terör  örgütüyle bu kadar iç içe olduktan sonra, bu kadar angaje olduktan sonra terör  örgütünden ayrılmak o kadar da kolay olmuyor. ABD'nin karşı karşıya kaldığı  zorluklardan bir tanesi bu. Ama kendi içinde farklı kurumlardan farklı seslerin  geldiğini de görüyoruz."

Türkiye'nin, Batılı muhatapların yanı sıra Astana formatında birlikte  çalıştığı Rusya ve İran ile de bu süreci koordine etmek istediğini söyleyen  Çavuşoğlu ayrıca, "Bugüne kadar İdlib mutabakatının uygulanmasında sorun  yaşanmadı, bundan sonra da yaşanmasını arzu etmiyoruz" değerlendirmesinde  bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs sürecine ilişkin ise, Avrupa Parlamentosu  seçimlerinden dolayı müzakerenin başlamasının mümkün görünmediğini belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca, "Yemen sorununun çözülmesi bu sene önceliklerimizden  olacak." ifadesini kullandı.