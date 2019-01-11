Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun

ANKARA

TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, istifa tartışmalarına ilişkin “Hukukun verdiği imkândan ve haktan, birilerinin hoşuna gitmedi diye vazgeçecek değiliz” dedi. TBMM’de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamento muhabirleriyle kahvaltıda bir araya gelen Yıldırım, Meclis Başkanı’nın belediye başkanlığına aday olmasında hukuki açıdan herhangi bir sorun olmadığına dikkat çekerek, şunları söyledi: Tartışma siyasi tartışmadır, hukuki altyapısı yoktur. Çözüm yeri YSK’dır. Seçim hukuku YSK’nın işi olarak anayasada tarif edilmiş. Anayasa bakımından diğer kanunlar bakımından hukuksuzluk varsa bunun mercii YSK’dır. Bunun dışındaki tüm değerlendirmeler siyaseten bizi yormaya yöneliktir. Ama ben ne yaptığımı biliyorum. Ben hukuka saygısızlık edecek, hukuka uymayacak hiçbir işin içerisinde olmam. Çıktığım yoldan geri dönmem. Bir işe karar vermeden önce sonuçların ne olacağını araştırırım. Verdiğim karardan vazgeçecek değilim.

Binali Yıldırım “TBMM Başkanı olarak diğer adaylardan farkınız olacak mı? Nasıl bir kampanya yürüteceksiniz?” sorusuna ise şu karşılığı verdi: Seçim meydanında belediye başkanlığı için yarışınca, belediye başkanı mı avantajlıdır yoksa dışarıdakiler mi avantajlıdır? Belediye Başkanı kendi makamında oturuyor ve o makam için yarışıyor. Bir başkası da dışarıdan gelip o makamı kazanmak için yarışıyor. Meclis Başkanının elinde hiçbir imkân yok, bütçesi yok, seçimde harcayacağı tek kuruşu yok. İcracı bir makam değil, itibari bir makamdır, onun dışında hiçbiri şeyi yok ama bir belediye başkanı her şeyi yapar, her türlü imkânı elinin altında mevcuttur. Hukukun verdiği imkân ve haktan, birilerinin hoşuna gitmedi diye vazgeçecek değiliz.

YENİ SİSTEMLE MECLİS DAHA DA GÜÇLENİYOR

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’ne geçilmesinin ardından Parlamentonun etkisinin azaldığına ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Yıldırım, 16 Nisan 2017’de yapılan halk oylamasına giderken “güçlü hükûmet, güçlü Meclis” sloganını kullandıklarını hatırlattı. Yeni sisteme geçişin hedeflerinden birinin yasama ile yürütmenin birbirinden net olarak ayrılması olduğunu dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: Yeni sistemin hedefi ve amacı bu iki iradeyi birbirinden ayırmak. Aslında bu seçimle gerçekleşti.

DAHA İŞİN BAŞINDAYIZ

Meclis’in yeni dönemde yasama, denetleme ve parlamenter diplomasiyi geliştirme alanında önemli fonksiyonları, görevleri olacak. Daha işin başındayız. Ben Meclisin zayıflayacağı kanaatinde değilim. Yeni sistem Meclisi daha da güçlendiriyor. Temsilde adaleti azami oranda sağlıyor. Bugün Mecliste vatandaşların verdiği oyların yüzde 97’si temsil ediliyor. Önceki sistemde bu olmuyordu. Yüzde 10 baraj olmasına rağmen yüzde 97 temsil seviyesine ulaştık. Gelecek dönemlerde oluşacak parlamentolarda Meclisin aidiyeti, kurumsal yapısı çok daha güçlenecek.

3600 SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ

Meclis Başkanı Yıldırım 3.600 ek gösterge beklentilerine ilişkin bir soru üzerine, “Verilen söz mutlaka yerine gelecektir. Hükümet adına konuşamam ama bu konuda söz verilmiştir ve yerine getirilecektir” dedi. Yıldırım, gazetecilerin yıpranma payının emeklilik yaşında da dikkate alınmasıyla ilgili talebi üzerine de “Bana göre bu makul bir istek. Yapılan işin anlamlı olması için yıpranmanın emeklilik yaşından tenzil edilmesi lazım. Doğru olan bu. Bu konuya bir bakalım” ifadelerini kullandı.