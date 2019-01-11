Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün, akrabalarına oy atabilmek için yer değiştiren seçmenlerle ilgili “Bu bir işgal hareketidir. İçişleri Bakanlığı takibe alacak” açıklamasını yapmıştı. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı ve Yüksek Seçim Kurulu’nun işbirliği ile seçmen nakil talepleri mercek altına alındı. YSK’nın hafta başında aldığı karar kapsamında, şüpheli seçmen nakil talepleri konusunda güvenlik birimleri devreye girecek. Yapılan araştırma sonucunda, nakil talebinde bulunan seçmenin belirtilen adreste oturup oturmadığı, adına kayıtlı elektrik, su, telefon, doğal gaz abonelik sözleşmesi veya faturası olup olmadığı ve ikamet ettiği yere ilişkin kira sözleşmesi ya da tapu kaydı bulunup bulunmadığına bakılacak. Araştırma sonucunda muhtarlık bölgesinde oturmadığı belirlenen seçmenler hakkında gerekli değerlendirme yapılarak bu durumda olan seçmen kayıtlarının listeden çıkarılmasına ilçe seçim kurulu başkanları yetkili olacak.

YOĞUN NAKİL TALEPLERİ VAR

AK Parti Isparta Milletvekili ve YSK temsilcisi Recep Özel de, mahalli seçimlerde, daha önceki seçimlerden farklı olarak yoğun bir seçmen kaydı nakillerine şahit olduklarını hatırlattı. Bu konuda, ilçe seçim kurullarında bazı tereddütler oluştuğunu ve YSK’ya görüş bildirdiklerini kaydeden Özel “Toplu şekilde nakil talepleri var. Bu durum bir seçim bölgesinin siyasi dengesini değiştirebilir. Geldiği yerin de gittiğin yerin de sonucu değiştirecek nitelikte. Seçim sonucunu değiştirir. Nüfus müdürlüklerinde de bu nedenle bir yoğunluk var” dedi.

KİRA SÖZLEŞMESİ OLACAK

Nakil talep başvurularında gerçeğe aykırı bir beyan mevcutsa veya şüpheli bir nakil olmuşsa, ilçe seçim kurullarının kolluk kuvvetleri marifetiyle gerekli araştırmayı yapma yetkisi bulunduğu belirten Özel şöyle konuştu: Kira sözleşmeleri, tapu, su elektrik faturası gibi unsurlarla nakil taleplerini teyit edici mahiyette olması lazım. Bir evde, birden fazla nakil varsa, birlikte oturup oturmadıklarına, aynı anda nüfus müdürlüklerine başvurup başvurmadıkları, tüm bunlara bakılacak. Araştırma yapılacak. Bir tereddüt oluşursa, nakil talebi reddedilir. Gerek ilçe seçim kurullarında gerekse nüfus müdürlüklerinde gerçeğe aykırı bir şekilde seçmen nakilleri takip ediliyor. Biz de parti teşkilatları aracılığıyla takip ediyoruz. Bu seçim, kış mevsimine denk gelen bir seçim. Bu soğukta Ocak ayında, bu kadar seçmen nakil talebi normal değil. Yaz mevsimi olsa, bir nebze, şehirlerden köylerine tatil için gidenler veya yazlıkçıların talepleri olarak değerlendirmek mümkün. Kış gününde bu kadar yoğun nüfus hareketliliği olması seçime endeksli olduğunu gösteriyor. Sen orada yaşamayacaksan, oradaki imkânlardan faydalanmayacaksan, gidip oradaki yerel siyasete müdahale edemezsin.

DETAYLAR İNCELENİYOR

Özel, bir adreste ‘misafir’ olarak görünen seçmenlerin olabileceğini hatırlatırken de “Ama bir adreste, 100 kişi misafir olarak görünemez. Bu şüpheli. Tüm bunlara bakılıyor. 100 seçmeni olan bir köyde, seçmen sayısı 200’e çıkmışsa, bu şüphelidir. Bunlar iptal edilir” diye konuştu. Seçmen listelerinin 17 Ocak’a kadar askıda kalacağını, nakil talepleri ile itirazların da bu tarihe kadar alınacağını hatırlatan Özel, “Şüpheli bir nakil varsa, ilçe seçim kurullarının her zaman iptal yetkisi var. Ayrıca YSK’nın seçim günü bile olsa, müdahale etme yetkisi var” dedi.