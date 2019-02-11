Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EBRU KARATOSUN

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, CHP’nin 12 Eylül döneminde ülkücülere yönelik işkence ve idamlarla anılan askerî savcı Nurettin Soyer’in oğlu Tunç Soyer’i İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday göstermesine tepki gösterdi. Gazetemize konuşan 12 Eylül döneminde işkence gören isimler arasında yer alan Yıldırım, Nurettin Soyer’in son 50 yılın işkencecisi olduğuna dikkat çekti. 31 Mart’ta yapılacak seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan MHP’li Yıldırım, şunları söyledi:

ÖZHASEKİ’YE İHTİYAÇ VAR

Ankara’da seçimi Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki alacak. Ankaralılar Özhaseki’yi tanıdıkça, bildikçe, gördükçe ve dinledikçe değişiyor. Ankara’nın da Mehmet Özhaseki’ye ihtiyacı var. Çünkü Özhaseki Büyükşehir belediye başkanlığı tecrübesi var.

1 Nisan sabahı Cumhur İttifakı’nın seçimlerde herhangi bir tartışma olmadan sonuç almış olmasını bekliyoruz. 3 büyükşehir alınmış, yüzde 52’inin üzerinde oyunu çıkarmış ve ülkenin geleceği aydınlık, siyasi istikrarın sağlandığı, beka sorunun en aşağıya indirildiği bir Türkiye olacak diye umut ediyoruz.

CUMHUR İTTİFAKI BENİMSENDİ

Cumhur İttifakı’nın oy oranının 31 Mart’ta yüzde 52’inin üzerine çıkacağına inanıyorum. Cumhur İttifakı bu manada milliyetçi-muhafazakâr çevreler tarafından kabul görmüştür. Diğer taraftaki ittifaka baktığınızda, CHP’nin bir tarafında milliyetçi muhafazakâr olduğunu iddia eden İP var, öbür tarafında görülmeyen HDP var. FETÖ’nün kalıntıları da var. Cumhur İttifakı’nı 15 Temmuz gecesi bu millet kurdu.

SON 50 YILIN İŞKENCECİSİ

CHP’nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer’in babası 12 Eylül darbesinin en simge isimlerinden birisi Ankara 4. Kolordu Komutanlığı Başsavcısı olan Nurettin Soyer’dir. Soyer Ankara’da o günkü şartlarda Marksist, komünist olarak bilinen 100 tane polisi Mamak Askeri Garnizon’un içerisine getirip bir savcılık karakolu kurdurmuştur. Kamuoyunda C5 diye bilinen bu savcılık karakolunda, MHP’li ve ülkücü insanlar işkence görmüştür. Haneyi ve sistemi kurduran Nurettin Soyer’dir. Burada sistematik işkence yapılmıştır. Bununla birlikte işkenceye bizzat katılan ve yönetendir. Nurettin Soyer son 50 yılın işkencecisidir.

BİZİM ÇOCUKLARIMIZ NE OLACAK?

Babadan oğula suç geçmez. Ama oğlu ‘Babam şerefli bir Türk subayıdır. Babamla gurur duyuyorum’ diyor. Babadan oğula suç geçmezse bizim çocuklarımız ne olacak? O davalarda işkence gören ve yargılanan arkadaşlarımız ceza aldı ve bu sebeple çocukları MİT’e giremiyor, astsubay, subay, polis, hâkim ve savcı olamıyor. Tunç Soyer ‘Babam hata yapmış. O günkü şartlardan dolayı bunlar olmuş’ diye söylemiyor. Burada Nurettin Soyer’in oğlu da, CHP de bir işkenceciyi ve 12 Eylül’de hukuku katleden bir darbe hukukçusunu kahraman yapıyor. CHP, MHP’den intikam alıyor. Tunç Soyer, HDP’nin de profiline uygun bir aday. Zaman zaman milliyetçiliği ve Türkeş’çiliği kimseye bırakmayan İP de bunun yanında duruyor. Bu bizim namus meselemizdir.

CHP-HDP-İP İTTİFAKI 16 NİSAN'A DAYANIYOR

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım, HDP’nin 3 büyükşehirde aday çıkarmayıp CHP ve İYİ Parti ile gizli bir ittifak yaptığına dikkat çekerek şunları söyledi: Bu ittifak 16 Nisan’a dayanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ‘Büyükşehirlerin 19 tanesini alacağız. Burada hayır ailesi önde’ diye bir açıklama yapmıştı. ‘Hayır’ ailesinde CHP, İP, HDP, Saadet Partisi ve FETÖ’cüler var. Onlar aile olarak kabul ediyor. Kimsenin aklıyla alay etmeye gerek yok. Ankara’da da, İstanbul’da da, İzmir’de de CHP’nin adayını HDP destekliyor.”

35 YILDIR KOŞUYORUMMHP’li Yaşar Yıldırım, haftada 4 gün koştuğunu söyledi. Koşu saatlerinin programlı olduğunu ifade eden Yıldırım “Ben bunu hapishanede öğrendim. Hapishanede C2’de yatarken, orası yarım saha büyüklüğünde avludur. Nöbetçi askere ‘Komutanım biz burada koşabilir miyiz?’ diye sormuştuk. O da ‘koşun’ demişti. Orada bir koşmaya başladık, o gün bugündür koşarım. 35 senedir koşuyorum” dedi.