Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir otelin toplantı salonunda düzenlenen toplantıda Şanlıurfa’da faaliyet gösteren elektrik, gaz dağıtım şirketleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Dönmez, kentteki enerji sorununu kökten çözmek için çalışma yürüttüklerini ve geçmişe göre daha iyi durumda olduklarını ifade etti. Bakan Dönmez, “Urfa ne işgalcilere ne de teröre boyun eğmedi, eğmiyor, eğmeyecek ve gelecekte de inşallah eğmeyecektir. Buradaki enerji yetersizliği ve istenen talep için çalışmalarımız süratle sürüyor. Yerel yöneticiler, siyasiler, mühendisler, usulsüz kullanımların önüne geçecek şekilde birlik beraberlik göstermek zorundayız. Bir diğer husus doğalgaz, Şanlıurfa’ya doğalgaz AK Parti hükümetleri zamanında geldi. 2002’de AK Parti iktidara geldiğinde Türkiye’de sadece 5 ilimizde doğalgaz varken, bugün 81 ilin tamamında doğalgaz kullanılmaktadır. İl merkezleri itibarı ile, keza ilçe, belde yerleşim merkezleri itibarıyla baktığımızda 510 yerleşim yerinde doğalgaz kullanılmaktadır. 2002’de bu oran 50 idi. 50’yi 10’a katlamışız, 500’ü geçmişiz. 5 ili de 81 ile tamamlamak suretiyle doğalgazı çağdaş, ekonomik, konforlu yakıtı bütün illerimizle tanıştırmış olduk. Bunlardan birisi de Şanlıurfa oldu” dedi.

İLÇELERE DOĞALGAZ MÜJDESİ

Bakan Dönmez, konuşmasında bir de müjde vererek, “İnşallah Viranşehir Mart ayından itibaren doğalgazı kullanacak. Birecik’te de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah Mayıs ayında orada da çalışmaları bitireceğiz. Aslında Mart ayı için Birecik’te de çalışmaları bitirmeyi planlamıştık. Fakat BOTAŞ’ın ana iletim hattında yıl içerisindeki yoğun yağışlardan dolayı bitiremediği çalışmalarından dolayı gecikmeler oldu. Orada da en geç Mayıs ayı içerisinde doğalgazı sunmuş olacağız. Şimdi hamdolsun biraz yağmurlu ve bereketli bir sezon geçirdik. Nasıl çiftçimiz tarlaya giremediyse bu doğalgaz şebekesini döşemekte, açık arazide, yağışlı havalarda maalesef imalat hızımızı istediğimiz seviyeye çıkartamıyoruz. Ondan dolayı da biraz gecikme oldu, özür dileriz. Ama söz verdiğimiz gibi iki ilçemiz de doğalgaza kavuşacak. Diğer ilçelerimizden gelen talepler var. Onların da planlamalarını yapıyoruz. Hem nüfus büyüklüğü, hem tüketim potansiyeli göz önünde bulundurularak öncelik sırası belirlendikten sonra oralara da doğalgazı götüreceğiz. Nasıl ki 500 yerleşim birimine doğalgazı götürdüysek, diğer yerleri de doğalgazla buluşturacağız” şeklinde konuştu.

“AK PARTİ TUTAMAYACAĞI SÖZÜ VERMEZ”

Bakan Dönmez, AK Parti’nin sözünü tutuğuna dikkati çekerek, “AK Parti söz verdi mi yapar, yapmayacağı şeyin sözünü vermez. Bu aralar yerel seçimler öncesinde zaman zaman illerimizi ziyaretlere gidiyoruz. Duyuyorum, diyorlar ‘Efendim buralarda belediye başkan adayları, bunların bir kısmı enerji ile ilgili, gaz ile ilgili, elektrik ile ilgili birtakım vaatlerde, taahhütlerde bulunuyorlar. Bu iş nedir ne değildir? Yetki bunların elinde mi?’ diye soruyorlar bana. Biz de buradan söylüyoruz, yetki elbette yasal olarak bakanlığımızda, keza Enerji Piyasası Düzenleme Kurulumuz (EPDK) var. Bu düzenleme işlemlerini onlar yapıyorlar. Netice itibariyle Enerji Bakanlığının uhdesinde yürüyen bir iştir. Eğer bize rağmen bazı belediye başkan adayları, işte gaz gelecek, gelmeyecek, işte şöyle olacak böyle olacak diyorlarsa onlara itibar etmeyin. Bazıları kalkıp fiyatları da indireceğiz diyorlarmış. O nasıl olacak, onu da bilmiş değilim. Hatta birileri emeklilikte yaşa takılanlar dedikleri erken emeklilikte yaşa takılanlara ilgili bir takım çözüm önerilerinde de bulunuyor. Anlaşılan muhalefet yıllarca buralarda sorumluluk almayınca unuttu merkezi idarenin yetkisi ile yerel yönetimlerin yetkisini. Kaldı ki biliyorsunuz belediye yasamızda bizim bütün 2005’lerde o falan değişti. Gayet modern bir hale getirildi. Bizim için tabii ulusal kalkınma önemli, en az ulusal kalkınma kadar yerel kalkınma da önemli. Ulusal kalkınma planları ile uyumlu yerel kalkınma planlarının hazırlanması ve politikaların birlikte üzerinde çalışılarak hayata geçirilmesi büyük önem arz ediyor. Şanlıurfa bu açıdan hep aynı kervanda, aynı trende yerini aldı. Bundan sonrada yine Şanlıurfa’nın başta liderimiz Başkan Erdoğan olmak üzere onun yol arkadaşlarına gereken desteği göstereceğine inancım tamdır” ifadelerini kullandı.