Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sisteminin bazı alt uygulamalarına ilişkin değişikliklere gidilebileceğini söyledi. Şentop, yeni hükûmet sistemine, ‘manuel sistemden otomatik vites sistemine geçilmesi’ benzetmesi yaparak “Manuel sistemde ayağımızın alıştığı debriyaj, otomatik viteste yok. Otomatik vitesli bir arabada, ayağımız doğal olarak bir süre debriyajı arıyor. Yeni hükûmet sistemini de bu çerçevede değerlendirebiliriz” dedi. Anayasal açıdan yeni hükümet sistemine yönelik bir problem olmadığını belirten Şentop “Ama alt uygulamalarla ilgili birtakım değişiklikler olabilir. Sistemin işleyişi ile ilgili şikâyetler vardır. Kimi aktörlerden kaynaklı, kimi de işleyişle ilgili sıkıntılar. Ama bunlar alt düzenlemelerle giderilecek sıkıntılardır. Anayasa değişikliğine ihtiyaç yoktur” diye konuştu.

Şentop, Cumhurbaşkanlığı ve parti genel başkanlığının birbirinden ayrılmasına yönelik tartışmalara ise “Böyle bir engel yok. Ama zorunluluk da yok. Yeni sistemdeki cumhurbaşkanlığı, önceki sistemdeki başbakanlığa benziyor. Ama cumhurbaşkanının siyasi tarafsızlığını arayanlar var. Bu yanlıştır. Çünkü artık icranın başıdır ve siyasi bir kişidir” dedi.