Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel KAYAOĞLU

AK Parti’den ayrıldıktan sonra iki ayrı hareket olarak yola çıkan Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan’ın partileşme çalışmalarında sona gelindi. Davutoğlu cephesinde, ‘Kurucular Kurulu’ listesinde kriz çıktığı, bazı isimlerin parti kurulmadan ekipten ayrıldıkları belirtildi. Davutoğlu’nun 2015 yılında kurduğu seçim hükümetinde Kalkınma Bakanlığı da yapan HDP eski milletvekili Müslüm Doğan, yeni partide yer almayacağını açıkladı. Davutoğlu ile birlikte hareket eden ve Kurucular Kurulunda yer alacağı belirtilen CHP eski milletvekili İhsan Özkes de hareketten ayrıldığını duyurdu. Kulislerde, Davutoğlu cephesinde ‘işlerin iyi gitmediği’ belirtilirken, Kurucular Kuruluna girecek isimler konusunda sıkıntılar yaşandığı ileri sürülüyor. Aralık ayı başında parti kuruluş dilekçesinin verilmesinin planlanmasına rağmen, yaşanan sıkıntılar sebebiyle bu sürecin en erken önümüzdeki haftaya kaldığı belirtildi.

300 KİŞİLİK EKİP ÇALIŞTI

Ali Babacan’ın kuracağı parti konusunda ise 300 kişinin katıldığı politika kurullarının çalışmalarını tamamlandığı dile getirildi. Babacan’ın, partinin kuruluş dilekçesini en geç ocük ayının ilk haftası vereceği ifade ediliyor. Babacan’la birlikte çalışan ekibin verdiği bilgiye göre, partinin vitrininde ‘sürpriz’ isimler yer alacak. Ayrıca, AK Parti eski milletvekillerinden İkram Dinçer, M. Emin Ekmen, Tevhit Karakaya, geçtiğimiz günlerde AK Parti’den istifa eden Mustafa Yeneroğlu, eski bakanlardan Mehmet Aydın ve Diyanet İşleri Eski Başkanı Ali Bardakoğlu’nun, partinin tüzüğü ve programının hazırlanması çalışmalarına katkı verdikleri ve kuruculara arasında oldukları öğrenildi.

“ERDOĞAN’I TAKLİT EDİYOR”

Babacan ekibine göre Davutoğlu ile ‘ortak hareket etmenin’ zemini kalmadı. Davutoğlu’nun ‘Erdoğan’ı taklit ettiği, toplumun da hiçbir zaman aslı dururken, taklitlere prim vermeyeceği’ görüşünü dile getiren Babacan’a yakın kaynaklar, milletvekili transferine soğuk baktıklarını, ancak ‘Baskın erken seçim olması’ durumunda partilerine katılmak isteyenlere itiraz etmeyeceklerini dile getiriyor.

İYİ PARTİ TABANINDA İLGİ

Ali Babacan’la birlikte çalışan ekip ‘nereden oy alacaklarına’ yönelik de analizler yapıyor. Bu kapsamda, İYİ Parti tabanından Babacan’ın partisine ‘büyük ilgi’ olduğu belirtildi. Yapılan araştırmalarda da bu partinin seçmenin büyük çoğunluğunun, parti kurması durumunda Babacan’a oy vereceği sonucu çıktığı ifade ediliyor. Ali Babacan’ın kuracağı partinin hazırlık çalışmalarını yürüten bir isim “İYİ Parti’nin sadece tabanının desteğinin yanı sıra, hâlen partide aktif görevi olan isimlerden de bizimle birlikte hareket edecekler var” bilgisini verdi.