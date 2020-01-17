Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “2019 yılı icraat sonuçları, Türkiye’nin en zor şartlarda bile neler yapabileceğini gösteren bir başarı hikâyesidir” dedi. “2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı”na iştirak ederek katılımcılara hitap eden Erdoğan, Türkiye için yazılan senaryolarda 2019’un bir yıkılış ve teslim oluş yılı olarak öngörüldüğünü belirterek “Rabb’imize binlerce şükürler olsun ki biz, 2019 yılını yeniden yükseliş yılı hâline dönüştürdük. 2019’da millî birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdik. Terör örgütlerini sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Darbecilere dünyayı zindan ettik. Terör koridorunu parçaladık. Ekonomimize kurulan tuzakları bozarak yeniden hedeflerimize odaklandık. Şimdi de hem büyümeyi, üretimi, ihracatı, istihdamı güçlendirerek hem Akdeniz başta olmak üzere uluslararası alandaki haklarımıza sahip çıkarak, yeni bir şahlanış döneminin kapılarını açıyoruz” dedi.

Geçen yılı zor ama bir o kadar da verimli çalışmalarla kapattıklarını belirten Erdoğan, 2019 yılı icraat programlarında yer alan 1.451 eylemin 1.161’ini tamamlandıklarının görüldüğünü söyledi. Erdoğan’ın 2019 yılı değerlendirmesi özetle şöyle:

EĞİTİM

∂ Derslik sayısını 316 bin ilaveyle 589 bine yükselttik. Üniversite sayısını 131 ilaveyle 207’ye ulaştırdık. Üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı ise 1,6 milyondan 8 milyona tırmandı. Üniversitelerimizle alakalı olarak birileri şunu söyleyebilir, ‘Bu rakamlar iyi de kalite...’ Onların tespiti de doğru olabilir.

∂ Bu yılın ilk yarısında 13 bin 750 yatak kapasiteli 21 yurdu daha hizmete açıyoruz.

SAĞLIK

∂ 17 yılda hastane sayısını 2 bin 600’den 5 bin 500’e yükselttik.

∂ Yatak sayısını 240 bine, nitelikli yatak sayısını 145 bine, doktor sayımızı da 92 binden 161 bine çıkardık.

∂ Kişi başına sağlık harcamasını 19 liradan 140 liraya çıkartırken, vatandaşlarımızın ceplerinden yaptıkları harcama oranını yüzde 20’den yüzde 17’ye gerilettik.

∂ Bu yıl Konya Karatay, İstanbul İkitelli, Tekirdağ, Kocaeli ve İzmir Bayraklı Şehir Hastanelerini açacağız.

TERÖR

∂ Geçtiğimiz yıl 1250 PKK’lı etkisiz hâle getirildi. Bölücü örgüte katılım durma noktasına geldi.

∂ DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütlerine yönelik operasyonlarda da 388 terörist etkisiz hâle getirildi.

∂ Hırsızlık olayları son üç yılda İstanbul’da günde 78’den 34’e, Ankara’da 4’e, İzmir’de ise 6’ya düştü.

ULAŞTIRMA

∂ Bölünmüş yol uzunluğumuzu 21 bin 64 kilometre ilaveyle 27 bin 165 kilometreye, otoyol uzunluğumuzu 1.346 kilometre ilaveyle 3.060 kilometreye çıkardık.

∂ Trafik kazalarında hayatını kaybeden kişi sayısı yüzde 71 azaldı.

∂ İstanbul Havalimanı’nın ilk etabının ikinci fazını haziranda hizmete açmayı planlıyoruz.

∂ Yurt dışı uçuş noktalarımızın sayısını 60’dan 326’ya, sektörün cirosunu ise 2,2 milyar dolardan 25 milyar dolara yükselttik.

∂ TÜRKSAT 5A uydusunu, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde fırlatıyoruz.

KANAL İSTANBUL

∂ Kanal İstanbul Projesi çok yakında başlayacak.

∂ Projenin bütün incelemeleri tamamlandı. Bunun için 200 bilim adamı çalıştı.

∂ Projenin finansmanında ve inşasında herhangi bir sorun yaşanmayacak.

KONUT

∂ Her yıl 300 bin konutun dönüşümünü sağlayacağız.

∂ TOKİ vasıtasıyla 725 bin güvenli konutu teslim ettik.

∂ 6 ilde 13 millet bahçesini açtık. Bu yıl 38 ilde daha açacağız.

EKONOMİ

∂ Millî geliri 236 milyar dolardan 950 milyar dolara çıkardık.

∂ Enflasyon bu yıl yüzde 8,5’e, program dönemi sonunda da yüzde 4,9’a düşecek.

∂ Bu yıl yüzde 5 büyüme oranına ulaşmayı hedefliyoruz.

∂ Borsa İstanbul’un 2003 yılında 10 bin 600 olan kapanış endeksi, dün 121 bini bularak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

∂ 2018 yılında 54 milyar 323 milyon dolar olan dış ticaret açığı 2019 yılı sonunda 29 milyar 926 milyon dolara geriledi.

∂ Bu yıl 6,6 milyar lira hayvancılık desteği vereceğiz. Et ithalatını daha da azaltacak ve 2022’de tamamen sıfırlayacağız.

∂ 195 ülkeye 1690 tarım ürünü ihraç ediyoruz. Tarımda dış ticaret fazlamız 4,8 milyar dolar.

∂ Tohum üretimimiz 145 bin tondan 1 milyon tonu geçti. Bugün artık tohum ihtiyacımızın yüzde 96’sını yerli olarak karşılıyoruz.

SAVUNMA

∂ 2002’de sadece 62 savunma sanayi projesi yürütülürken, bugün proje sayısı 700’e ulaştı. Yerlilik oranı yüzde 70’leri buldu.

∂ Savunma sanayii ve havacılık cirosu 9 milyar dolara yaklaşırken, ihracatımız da 2,7 milyar dolara yükseldi.

∂ Savaş gemilerimizi ihraç etmenin gururunu da yaşıyoruz.

DIŞ POLİTİKA

∂ Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtlarıyla DEAŞ balonunu söndürdük ve PYD üzerinden kurulan oyunları bozduk.

∂ Soçi Mutabakatıyla İdlib’de yaklaşık dört milyon insanı etkileyecek büyük bir insani trajedinin önüne geçtik.

∂ Bu yılın ilk 6 ayında Basra ve Musul Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz.

∂ Akdeniz’de ülkemizi kendi sahillerine hapsetmeye yönelik bir senaryoyu Libya ile yaptığımız anlaşmalarla bozduk. Türkiye ve Libya deniz kıyıları arasında kalan bölgede her iki ülkenin onayı olmadan arama ve sondaj faaliyeti yapılması ya da boru hattının geçirilmesi hukuken artık mümkün değil. 2020’de bu alanları ruhsatlandırıp en hızlı şekilde arama ve sondaj faaliyetlerine başlıyoruz.

KÜLTÜR

∂ Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kütüphane yakında hizmete sunulacak.

∂ 17 yılda 154 müze yenilendi, uluslararası ölçekte ses getiren 57 müze hizmete açıldı.

∂ Yeni Atatürk Kültür Merkezi 2020 sonuna kadar tamamlanacak.

AF KANUNU YAKINDA GELİYOR

ADALET

∂ Kamu vicdanını rahatsız etmeyecek, ölçülü ve adaletli bir infaz rejimi üzerinde çalışıyoruz. Aynı şekilde, önemli bir çalışma olan insan hakları eylem planını da birkaç ay içerisinde tamamlamayı planlıyoruz.

∂ İnfaz düzenlemesini de içeren ikinci yargı paketinin hazırlıklarını tamamladık, birkaç hafta içinde Meclis gündemine getiriyoruz.

∂ 270 bin dosyadan 231 bini uzlaşmayla sonuçlandı.

∂ Geçen yıl yargılamada hedef süre uygulamasını başlattık. Soruşturmalarda yüzde 74, yargılamada ise yüzde 80’inde hedef sürelere uyuluyor.

SOSYAL YARDIM

∂ Geçen yıl 55 milyar lira sosyal yardım ödemesi yapıldı.

∂ Aile Sosyal Destek Programı kapsamda 2,1 milyon hanedeki 4,7 milyon vatandaşa ulaşıldı.

∂ 21 bin yaşlı vatandaşımızın günlük bakımlarını ve temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz.

∂ Engellilere yönelik gündüz yaşam merkezi sayımızı 7’den 69’a çıkardık.

∂ 26 bin 684 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamını sağladık.

∂ Engelli memur sayısı bizden önceki döneme göre yaklaşık 10 kat artışla 56 bin 500 kişiye ulaştı.