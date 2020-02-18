Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopolus'un, Batı Trakya'yı ziyaretinde Müslüman Türk azınlığa, "Müslüman Yunan azınlık" ifadelerini kullanmasının yanlış olduğunu aktararak, "Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopulos’un, Batı Trakya’yı ziyaretinde Müslüman Türk azınlığa 'Müslüman Yunan azınlık' demesi son derece yanlıştır. Müslüman Türk azınlığın kimliğini inkar etmek kınanacak bir davranıştır. Yunanistan Cumhurbaşkanı’nın demokratik değerlere saygılı davranarak Müslüman Türk azınlığa doğru şekilde hitap etmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği üyesi bir ülkede siyasilerin Müslüman Türklerin kimliğine karşı sistematik saldırılar içinde olmasının kabul edilemeyeceğini kaydeden Çelik, şunları kaydetti:

"AB üyesi bir ülkede siyasilerin Müslüman Türklerin kimliğine karşı sistematik saldırılar içinde olması kabul edilemez. Batı Trakya’da Müslüman Türk azınlık tarihi bir gerçektir. Kimse bu gerçeği değiştiremez. Müslüman Türk azınlığa, Müslüman Yunan azınlık denmesi ırkçı bir yaklaşımdır. Batı Trakya Türk Toplumuyla ilgili tarihi gerçekleri değiştirmeye çalışanlar hiçbir sonuç elde edemezler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), Yunanistan’ı mahkum eden aksi yönde kararlarına rağmen bu ırkçı yaklaşımların devam etmesi üzüntü vericidir. Herkesi bir kere daha tarihi gerçeklere uygun, demokratik değerlere saygılı davranmaya davet ediyoruz. Batı Trakya Türk toplumunu ‘tehdit’ ve ‘tehlike’ gibi göstermeye çalışanlar kendi demokrasilerine zarar veriyorlar. Batı Trakya Türk toplumunun kimliği tarihi gerçeklerle sabittir. Batı Trakya Türk toplumu, Yunanistan demokrasisi için güçlü bir zenginliktir. Aksi yöndeki yaklaşımlar çirkin bir ırkçılık örneğidir."