Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İdlib'de temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi." diye konuştu.

Kalın, "İdlib'de askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir." dedi.

Kalın, "İdlib'in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek." ifadesinde bulundu.

Kalın, "İdlib'de askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Kalın, Rusya ile İdlib görüşmelerine ilişkin, "Şu ana kadar müzakerelerden bizi tatmin edeci bir sonuç çıkmamıştır. Sunulan kağıdı ve haritayı kabul etmedik." açıklamasında bulundu.

Kalın, "Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir." dedi.

Kalın, Gezi olaylarına ilişkin, "O sürecin bir bütün olarak Türkiye'ye zarar verdiğini asla akıldan çıkarmayalım." açıklamasında bulundu.