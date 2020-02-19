Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir." dedi.