Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, "Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından geri çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir." dedi.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu: Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak
19.02.2020 - 20:20 | Son Güncelleme: 19.02.2020 - 20:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, "Türkiye İdlib'de tehdit teşkil eden tüm hedefleri vuracak. Askerimizi geri çekmeyeceğiz ve gözlem noktalarından çekilmeyeceğiz. Ay sonuna kadar mevcut pozisyonlarından çekilmesi gereken rejimdir." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : BM,İdlib,Feridun Sinirlioğlu,
682558 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/682558.aspx
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