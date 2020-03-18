Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’daki Vahdettin Köşkü’nden gerçekleştirilen dörtlü zirvede yeni tip koronavirüs ile mücadele bağlamında ortak hareket imkânları, Suriye krizinin çözüm yolları, İdlib’e yönelik insani yardım usulleri, sığınmacı meselesi, Libya’daki son durum, Avrupa Birliği’nin durumu ile Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Erdoğan, video konferansa ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı: “Zirvede koronavirüs ile mücadeleden İdlib’de yaşanan insani durum başta olmak üzere Suriye krizinin çözüm yollarına, sığınmacı meselesinden Türkiye-AB ilişkilerine kadar pek çok konuda kapsamlı değerlendirmeler yapma imkânı bulduk. Bölgesel ve küresel düzeyde içinden geçtiğimiz bu zor süreçte, diplomasiyi ve iş birliği mekanizmalarını daha aktif bir biçimde işletecek, sorunlarımızı bir an önce çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

Daha önce İstanbul’da yapılması planlanan zirve, koronavirüs sebebiyle alınan tedbirler çerçevesinde video konferans ile gerçekleştirildi.