Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Libya’da kalıcı ateşkesin sağlanması için Rusya’yla görüşmelerin devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İki mevkidaş, toplantının başında, Türkiye ve İran arasında “Diplomatik ve Konsüler Misyonların Taşınmazları Hakkında Mutabakat Zaptı”nı imzaladı.

Çavuşoğlu, imzalanan mutabakat zaptıyla, her iki ülkenin de bundan sonra vatandaşlarına daha iyi hizmet verme imkânına sahip olacağını belirterek, iş birliği için mevkidaşına teşekkür etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Rus askerî ve güvenlik makamlarından oluşan heyetin Türkiye ziyaretinin ertelenmesine ilişkin sorusu üzerine Çavuşoğlu, “Rusya ile daha önce de Libya’da ateşkes için birlikte çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Bu toplantılarda gördük ki, temel prensipler konusunda hiçbir görüş ayrılığımız yok Rusya ile. Ama burada, özellikle ateşkesin kalıcı olması için, ayrıca ateşkes sonrasında atılacak adımların modalitelerinin detaylı bir şekilde belirlenmesi için görüşmelere teknik düzeyde devam edilmesinin daha faydalı olacağına karar verdik. Libya’nın da görüşlerini alacağız bu süreçte” dedi.

Çavuşoğlu, Rus heyetin Türkiye’ye yapacağı ziyaretin ertelenmesine ilişkin, şunları kaydetti:

“Dolayısıyla, temel prensipler konusunda Ruslarla görüşmelerimizde herhangi bir sıkıntı yok. ‘Şu sebepten bu sebepten masa sallandı’ diye bir şey yok. Ama bu sefer, kalıcı bir ateşkes için detaylarını biraz daha konuşmamız lazım. Bunlar netleştikten sonra bakanlar düzeyinde bir araya gelip ortak bir belgeyi imzalamamız lazım. O nedenle teknik düzeyde biraz daha hem kendi aramızda hem de Libyalılarla görüşme konusunda hemfikiriz.”

Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile dün iki kez telefonda görüştüğünü belirterek, “Bu kararı da birlikte aldık. Süreç netleşince bir araya geleceğiz. Bunun başka bir yere çekilmesine gerek yok. Bunun Suriye ile, İdlib ile hiçbir ilgisi yok” dedi.

Türkiye ve Rusya’nın Libya konusunda farklı görüşlerde olduğunu ancak temel prensipler konusunda bir sıkıntı yaşanmadığını işaret eden Çavuşoğlu, “Ateşkes konusunda çok farklı görüşler ortaya çıktı ya da kriz çıktı da o yüzden (Rus heyetin Türkiye ziyareti) ertelendi gibi değerlendirmeler yapılmasın. Bu doğru değil” ifadesini kullandı.