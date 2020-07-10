Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) Uluslararası Askerî Eğitim ve Talim (IMET) programına dâhil etti. Karara Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ada’daki iki tarafa eşit muamelenin bir BM ilkesi olduğunun altını çizerek "Taraflar arasındaki dengeyi gözetmeyen adımların Ada'da güven ortamının tesis edilmesine, ayrıca Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarın sağlanmasına da yardımcı olmayacağı açıktır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Twitter hesabından yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmaya dönük adımlardan kimsenin fayda görmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

ABD'nin, kararı istikrar arayışlarını bozan bir adımdır. Adadaki her iki tarafa eşit davranmayan her adım, hukuka ve hakkaniyete aykırıdır. Rum kesimini tek muhatap kabul eden yaklaşımların şimdiye kadar sonuç almadığı görüldü. Bundan sonra da sonuç almayacaktır. Türkiye ve KKTC, kendi çıkarlarını sonuna kadar koruyacaktır. Adnan attığı bu son adım çözüme değil, çözümsüzlüğe destek verecektir. KKTC, Ada'da hukuk ve hakkaniyet temelli hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunacaktır. Türkiye, bu hak ve menfaatlerin güçlü garantisidir.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise kara tepki göstererek "Böylesi yanlış adımlar bizi haklarımızı korumaktan vazgeçirmez, sadece ve sadece mevcut uzlaşmaz Rum tutumunu daha da artırır" diye konuştu.