Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Valetta'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile görüşme gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
06.08.2020 - 19:00 | Son Güncelleme: 06.08.2020 - 19:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta'daki temasları kapsamında AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile bir araya geldi.
Etiketler : Bakan Çavuşoğlu,AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Borrell,görüşme,
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