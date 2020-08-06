Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malta'daki temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, başkent Valetta'da Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ile görüşme gerçekleştirdi.