Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Erdoğan, Yassıada’da Adalet Bakanlığı tarafından düzenlenen “Vesayetten Demokrasiye Millî İrade Sempozyumu”na katılacak. Sempozyumun, birinci oturumunda “Türkiye’nin Demokrasi Tarihi ve Darbeler”, ikinci oturumunda ise “Türkiye’de Darbe Dönemi Yargılamaları ve Demokrasiye Etkileri” konuları alanında uzman akademisyenler tarafından tartışılacak.

CANLANDIRMAYI İZLEYECEK

Yassıada Kongre Merkezindeki salona, mahkeme salonu hazırlanarak, mumyalardan asker, mahkeme heyeti, savcı ve avukatlar yerleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adada bu mumyalarla düzenlenecek 12 Eylül canlandırmalarını da izleyecek. Programa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakan Tansu Çiller ile BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan; Yassıada programının ardından saat 19.30’da Haliç Kongre Merkezinde İstanbul’da 39 ilçe teşkilatına üye olan 100 bin yeni üye ile bir araya gelecek.