Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ile gündeme dair konular ele alındı.
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı ile görüştü
30.09.2020 - 18:10 | Son Güncelleme: 30.09.2020 - 18:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,İngiliz,mevkidaş,
735616 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/735616.aspx
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