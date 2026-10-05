Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık üç buçuk ton ağırlığındaki yerli uzay aracının montajının tamamlandığını duyurdu. Cumhurbaşkanı “Ay Araştırma Programımız kapsamında geliştirdiğimiz ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Yaklaşık üç buçuk ton ağırlığındaki ay uzay aracımızın yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için büyük bir gurur kaynağıdır." dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin uzay çalışmaları ile ilgili önemli mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı yüzde 80'inin üzerinde yerliliğe sahip uzay aracına ilişkin çalışmalara ilişkin son durumu "Üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık" diyerek duyurdu.

Yüzde 80’in üzerinde yerli uzay aracının montajı tamam! Cumhurbaşkanı ‘Bizim için gurur kaynağı’ diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı’nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

Haberleşmeden güvenliğe, ekonomiden ulaşıma, tarımdan afet yönetimine, insanlığın her alanda kat ettiği mesafenin temelinde bilim ve teknoloji vardır. Bilim ve teknolojideki ilerlemenin doğrudan yansıdığı en kritik alan ise şüphesiz uzaydır. Dolayısıyla bu uzayda daha fazla yer edinmek aslında yeryüzünde insanlığın hayatını daha güvenli, daha müreffeh ve daha sürdürülebilir hale getirmek anlamına geliyor.

"PEKÇOK ALİM GÖKBİLİME KATKI YAPTI"

GökTürk ifadesi dahi milletimizin gökyüzü ile kurduğu güçlü bağın mahiyetini göstermesi açısından yeterlidir. Kökleri 15 asır öncesine uzanan bu ilgi milletimizin İslam'la müşerref olması akabinde daha kurumsal bir hal almıştır. Bağdat'tan Şam'a, Semerkant'tan Buhara'ya, Merega'dan Kurtuba'ya, Kahire'den İstanbul'a uzanan geniş medeniyet havzamızdaki pek çok alim gökbilimlerine eşsiz katkılar yapmıştır.

İnsan kaynağımıza yatırım yaptık, sanayimizi harekete geçirdik, üniversitelerimizi ve araştırma altyapımızı destekledik, Türkiye'nin uzay yarışında geri kalmasına asla müsaade etmedik. Önümüze çıkan engellere ve zorluklara rağmen hamdolsun kısa sürede kayda değer mesafe aldık. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan geliştiren üreten test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir.

Yüzde 80’in üzerinde yerli uzay aracının montajı tamam! Cumhurbaşkanı ‘Bizim için gurur kaynağı’ diyerek duyurdu

“TÜRKİYE KENDİ UYDUSUNU NADİR ÜLKELERDEN BİRİ”

Bugün Türkiye kendi uydusunu tasarlayan geliştiren üreten test eden ve uzayda işleten nadir ülkelerden biridir. Yüksek çözünürlüklü yer gözlem alanında önemli bir kabiliyet kazandık. Göktürk uydularımızla ülkemizin uzaydan yer gözlem ve keşif kapasitesini artırdık. TÜRKSAT 5A ve TÜRKSAT 5B'yi başarıyla uzaya gönderdik. 2024 yılında ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A'yı uzaya fırlattık ve hizmete aldık.

“BİZİM İÇİN UZAY UYDULARDAN İBARET DEĞİL”

TürkSat 6A Türkiye'nin mühendislik kabiliyetini, sanayi altyapısını, insan kaynağını ve uzay teknolojilerindeki öz güvenini de teyit etmiştir. Bizim için uzay sadece uydulardan ibaret değildir. Uzay araştırmaları ve insanlı uzay faaliyetleri de milli uzay programımızın önemli unsurları arasında yer alıyor. 2024 yılında Alper Gezer Avcı'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndererek Cumhuriyetimizin ilk insanlı uzay misyonunu gerçekleştirdik.

Yüzde 80’in üzerinde yerli uzay aracının montajı tamam! Cumhurbaşkanı ‘Bizim için gurur kaynağı’ diyerek duyurdu

YÜZDE 80'İNİN ÜZERİNDE YERLİLİK

2021 yılında açıkladığımız milli uzay programımızın en heyecan verici hedeflerinden biri de aydır. Bundan 5 sene önce programı açıklarken aya gitme hedefi koymuş bunu da milletimizle paylaşmıştık. Ufku dar vizyonu sığ kimi çevrelerin küçümseyici eleştirilerine muhatap olan iddiamızı hayalden çıkarıp attığımız adımlarla bugün somut bir programa dönüştürdük. Ay Araştırma Programımız kapsamında geliştirdiğimiz ay uzay aracının üretim, montaj ve entegrasyon faaliyetlerini tamamladık. Şimdi sistem seviyesi çevresel testlerimizi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık üç buçuk ton ağırlığındaki ay uzay aracımızın yüzde 80'inin üzerinde yerlilik oranına sahip olması bizim için ayrıca büyük bir gurur kaynağıdır. İMC ve TÜRKSAT 6A gibi projelerde kazandığımız mühendislik tecrübesini ay görevimize aktarıyoruz.

Yüzde 80’in üzerinde yerli uzay aracının montajı tamam! Cumhurbaşkanı ‘Bizim için gurur kaynağı’ diyerek duyurdu

SOMALİ'DE UZAY LİMANI

Türkiye'nin coğrafi şartlarını da dikkate alarak dost ve kardeş Somali ile uzay alanında tarihi bir iş birliğinin temelini atıyoruz. Somali'de hayata geçireceğimiz uzay limanının inşaat çalışmalarını başlattık. Bu stratejik projenin hayata geçirilmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Projemizle Türkiye'nin uzaya erişim kapasitesini geliştirme yanında Afrika kıtasının uzay ekosisteminin gelişmesine de katkı sağlamaya hedefliyoruz. Bizim ilkemiz şudur, uzay yarışı birkaç ülkenin kendi arasında yürüttüğü bir mücadele olamaz. Böyle olmamalı, böyle görülmemelidir.

Mühendislerimizle, bilim insanlarımızla, girişimcilerimizle ve bunları aynı hedef etrafında buluşturan siyasi irademizle, hedeflerimize doğru sağlam adımlarla ilerliyoruz. Şanlıurfa ilimizde düzenlenen Teknofest Güneydoğu'da farklı yaş gruplarından gençlerimizin heyecanına şahitlik ettim. 81 ilimizden ve dünyanın 97 ülkesinden 730 bini aşkın takımın başvurduğu bu muazzam teknoloji festivali gelecek adına umutlarımızı daha da artırdı. Umutlarını, heveslerini, iştiyaklarını kırmaya dönük her türlü kampanyaya rağmen Teknofest kuşağı olarak yetişen pırıl pırıl gençlerimiz bugün roketlerden uydulara, yapay zekadan uzay teknolojilerine kadar pek çok alanda dünya ile yarışan projeler geliştiriyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala