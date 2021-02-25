Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan Büyükelçiliği'nde "Hocalı Katliamı'nın 29. Yıl Dönümü Fotoğraf ve Resim Sergisi" açılış töreninde konuştu.

Şentop, burada taptığı konuşmada, "(Hocalı Katliamı) Bu vahşeti meşrulaştırmaya çalışan eli kanlı katiller, hukuk ve tarih önünde hesap verene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Şentop, "(Dokunulmazlık fezlekeleri) Karma Komisyon, dosyanın içeriklerine bakarak karar verecektir. Meclis açısından üzücü olduğunu söylemek isterim, bu kadar (dokunulmazlık) dosya sayısının ve dosyaların içeriğinin." dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu'nun dosyalarının Meclis'e gelmediğini bildirdi.

"Önce Anayasa'nın sözüne uygun davranmak zorundayız"

Şentop, şunları kaydetti:

"Anayasa, kesin hükmü esas alıyor, 'Kesin hüküm verildikten sonra, bu Genel Kurul'a bildirildikten sonra milletvekilliği düşer' diyor. Bireysel başvuru süreci sonra çıkmış. Bireysel başvuru sürecine ilişkin bir şey yapılacaksa, hukuki düzenleme yapılması gerekir. Biz, önce Anayasa'nın sözüne uygun davranmak zorundayız."

TBMM Başkanı Şentop: "Bazı dikkatsiz siyasetçiler ve köşe yazarları, Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiğimiz yazı için, 'Neden bu kadar zaman sonra gönderildi?' diyor. Haber olması yeni bunun; 15 gün oluyor bunu göndereli." diye konuştu.