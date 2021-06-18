Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

MHP, seçim ve siyasi partiler mevzuatında yapılacak değişikliklerle ilgili taslak konusundaki görüş ve taleplerini AK Parti yönetimine iletti. Seçim barajının indirilmesine sıcak bakan MHP yönetiminin, daraltılmış bölge seçim sistemi önerisini ise doğru bulmadığı belirtiliyor. AK Parti’nin, seçim mevzuatında yapılması düşünülen değişikliklerle ilgili taslak metni, bu ayın başında MHP’ye gönderilmişti.

MHP YÜZDE 5'E SICAK BAKIYOR

Edinilen bilgilere göre MHP, taslakla ilgili görüşlerini AK Parti yönetimine iletti. AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığındaki komisyon MHP’nin tekliflerini incelemeye başladı. MHP’ye seçim barajının yüzde 5 veya yüzde 7’ye indirilmesi konusunda iki ayrı alternatif sunulmuştu. MHP’nin barajın yüzde 5 olmasına sıcak baktığı ve AK Parti’ye bu yönde görüş bildirdiği belirtiliyor. MHP’nin ayrıca, ittifak yapan partilere, ittifak içinde de ayrı bir baraj uygulanmasını tavsiye ettiği ve barajın yüzde 2 veya 3 olmasını önerdiği ifade ediliyor. MHP’nin önerisi kabul görürse ittifak yapan partilerin aldığı oy oranının toplamı seçim barajını aşsa bile, ittifak içinde ayrı ayrı yüzde 2 veya 3 oy alamazsa milletvekili çıkaramayacak ve bu oylar ittifaka dâhil edilmeyecek. Bu öneri en fazla küçük partileri olumsuz etkileyecek. Mesela, Gelecek Partisi veya DEVA Partisi, Millet İttifakı içinde seçime girseler bile ülke genelinde her parti ayrı ayrı yüzde 2 veya 3’ün altında bir oyda kalırsa milletvekili çıkaramayacaklar ve aldıkları oy Millet İttifakı’na yazılmayacak.

'DARALTILMIŞ'A İTİRAZ

MHP’nin, AK Parti’nin daraltılmış bölge seçim sistemine benzer şekilde her seçim çevresinin yedi milletvekilinden oluşması önerisini ise doğru bulmadığı belirtiliyor. MHP’nin bu konuda yeni bir öneri sunmadığı ifade ediliyor. İttifak içi baraj ve seçim çevresi sayısının artırılmasına ilişkin başlıklar AK Parti ve MHP’nin temsilcilerinden oluşan ortak komisyonda ele alınacak. Komisyon yaz boyunca çalışma yapacak ve taslak, son şekli verildikten sonra ekim ayında TBMM’nin gündemine getirilecek.

Seçim barajı yüzde 5’e iniyor AK Parti kurmaylarının büyük bir bölümü barajın yüzde 5’e indirilmesinden yana görüş bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da itiraz etmedi.