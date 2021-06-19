Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin ile telefonda görüştü. NATO Zirvesi ve Afganistan'daki Kabil Havalimanı ile alakalı gelişmeler neticesinde iki ülke arasında hızlanan diplomasi sonrası görüşmeler sürüyor.

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU"

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Olumlu ve yapıcı geçen görüşmede, NATO Zirvesi sonrası bölgesel ve ikili savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur." bilgisi verildi.

"TÜRKLERE GÜVENİYORUZ"



NATO'da netlik kazanmayan Afganistan meselesine yönelik Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan açıklama yapmış, Beyaz Saray muhabirleri ile gerçekleştirdiği telefon brifingi ile önemli detaylara değinerek, Kabil konusunda mutabakatın sağlandığını bildirmişti. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Taliban'ın Kabil çevresindeki diplomatik ve güvenlik alanlarına saldırma ihtimaline karşı duyulan endişeleri ciddiye aldıklarını belirtmişti.

Türkiye ile Kabil Havalimanı konusunda çalışmaktan dolayı iyi hislere sahip olduğunu belirten Sullivan, "Türklerin bu rolün altından kalkabileceğine güveniyoruz." ifadesini kullandı.

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