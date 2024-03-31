8 oyluk fark ilçeyi birbirine kattı! Jandarma ve polis devreye girdi

Kırşehir'in Mucur ilçesinde seçimde ilk iki sırada yer alan adayların arasında sadece 8 oy olması gerginliğe neden oldu. Büyük Birlik Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafları birbirine girdi, jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı.

AK Parti'de olan Kırşehir'in Mucur ilçesinde büyük sürpriz yaşandı. Yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Büyük Birlik Partisi (BBP) adayı Ali Şahin ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adayı ilk iki sırada yer aldı ve aralarındaki fark sadece 8 oy oldu.

Belediye seçimlerinde oy farkının çok az olması gerginliğe neden oldu. BBP ve MHP arasındaki oy farkının az olması ve sandıkların iki kez sayılması sonucunda iki partinin tarafları da kutlama yapınca jandarma ve polis ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı.

SÜREÇ YSK'DA DEVAM EDİYOR

İddiaya göre; ilk sonucun açıklanması sonrası BBP'li bir seçmen MHP bürosunun önünden geçti, durum gerginliği tırmandırdı. MHP adayı Fatih Yıldırım "Seçimi kazandık" diyerek 'Fetih Marşı' çaldırırken, BBP adayı Ali Şahin ise sağduyu çağrısı yaparak seçmene "Sonuçlar açıklanıncaya kadar taşkınlık yapmayalım" dedi.

İki parti arasında 8 oy farkı olduğu öğrenilirken, Yüksek Seçim Kurulu'nda sürecin devam ettiği öğrenildi.