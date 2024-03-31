50 yıl sonra bir ilk! Artvin Yusufeli'de tablo değişti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi adayı Barış Demirci ilk sırada yer aldı. Bu sonuçla birlikte CHP, ilçede 50 yıl sonra kazanarak tabloyu değiştirmiş oldu.

Türkiye, yerel seçim için sandık başına gitti. Birçok kentte belediyeler el değiştirirken, bazı ilçelerde de seçim sonuçları dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi için kritik kentlerden biri olan Artvin'de yarış başa baş devam etti, CHP seçimi kazandı. Dikkat çeken ilçe ise Yusufeli oldu. İlçedeki tablo, 50 yıl sonra değişti.

EN SON 1968'DE BİRİNCİ SIRADA ÇIKMIŞTI

CHP'nin Yusufeli ilçesi adayı Barış Demirci yüzde 48,59 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. 2019 yılında ise AK Parti adayı 4 oy farkıyla birinci sırada yer almıştı.

Yusufeli'nde en son 1968 yılında birinci parti olarak çıkmayı başaran CHP, 50 yılın ardından ilçeyikazanmayı başardı. Böylece ilçede tablo kırmızıya döndü.