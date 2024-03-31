Bingöl'de kazanan isim AK Parti adayı Erdal Arıkan

Bingöl'de belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

Türkiye sandık başına gitti, saat 17.00'de yurt genelinde sandıkların kapanması ile oy sayımı başladı.

Açılan sandık oranının yüzde 96,11'e ulaşması ile birlikte Bingöl'de kesin olmayan sonuçlara göre kazanan isim belli oldu. Bingöl Belediye Başkanlığını 'kesin olmayan sonuçlara göre' AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı.

Sonuçlar şöyle:

Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı.

ERDAL ARIKAN KİMDİR?

Erdal Arıkan, 1970 Bingöl’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Bingöl’de tamamlandı. 1998 yılında Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden mezun oldu.

1998-2010 yılları arasında öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçiminde Belediye Başkanı seçilen Erdal Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.