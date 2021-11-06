Türkiye Gazetesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karar TV'de Gündem Özel programına katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanlığı adayı için belediye başkanlarının aday gösterip göstermeyeceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerine yoğunlaşan iddialar üzerine Kılıçdaroğlu, başkanların görevlerine devam etmesini istediğini söyledi.

“BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVLERİNE DEVAM ETMELERİNİ İSTİYORUM”

Kılıçdaroğlu,"Belediye başkanlarımızın görevlerine devam etmelerini istiyorum. Öncelikle belediye meclislerinde çoğunluğumuz yok. Onun olmadığı yerde belediye başkanlığını başka bir partiye teslim etmiş oluruz. O zaman İstanbullu, Ankaralı bize ne diyecek? O bağlamda kafamda ciddi soru işaretleri var. İkincisi seçildiler, önce bir bulundukları kentin güvenini kazansınlar önlerinde bir zaman var. O zaman diliminde çalışır deneyim kazanırlar iyi noktalar alanlarda kendilerini gösterirler o çerçevede görevlerini sürdürmeleri lazım." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerin 7 kat dibine gömmek boynumuzun borcu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış törenine katıldı. Törende yeni yapılacak 404 millet bahçesinin daha müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğluna'da sert sözlerle seslendi.