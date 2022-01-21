Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyetini kabul etti.

Toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye son yıllarda maruz kaldığı onca operasyona rağmen hamdolsun birlik ve beraberlik içinde özellikle kederine kaderine doğru emin adımlarla ilerliyor. Koronavirüs salgınının zorluklarının yanı sıra ülkemizin önünde yeni fırsat pencerelerinin de açılmasına vesile olduğunu görüyoruz. Büyüme rakamlarımız ve rekor ihracat rakamlarımız bu gerçeği ortaya koymuştur. İstihdamımız salgın öncesine göre 2,7 milyon artmıştır ve bu çok büyük bir başarıdır." dedi.

DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI

"Türkiye Ekonomi Modeli ile önceliğimiz dört başlıkta cari fazla yoluyla ülkemizi büyütmek, böylece ülkemizi ana üreticilerinden biri haline getirmektir. Başta iş dünyamız olmak üzere toplumumuzun her kesimine gereken desteği sunuyoruz, sunacağız. 20 Aralık'ta açıkladığımız tedbir paketi ile döviz kuru üzerindeki köpüğü aldık. İnsanımızın hayat standardını artıracak adımlar attık. Döviz kuru gibi enflasyonun da üzerindeki köpüğü kısa sürede alarak ülkemizi selamete ulaştırmayı arzu ediyoruz. Türkiye'nin yükselişini kimse engelleyemeyecek, hedeflerimize ulaşmaya kimse mani olamayacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna mesajı: Arabulucu olabiliriz Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "(Rusya - Ukrayna gerilimi) İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur" dedi. Omicron varyantı ile artan vakalara ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "Olumlu bir gidişata vesile oluyor gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Erdoğan’dan, Rusya-Ukrayna geriliminde ‘arabuluculuk’ sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısında yöneltilen Rusya-Ukrayna krizine yönelik soruyu, yaşananları doğru bulmadıklarını söyleyerek cevaplandırıp, iki ülke arasında arabuluculuk yapacaklarına dair sinyal verdi.