Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Twitter'dan yaptığı açıklamalar şöyle:

CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu video kaydı yapmaya iyice merak sardı. Gördüğüm kadarıyla bu alanda sivrildikçe sivriliyor, sürekli gelişme kaydediyor! Önünün açık olduğunu düşünüyorum. Ne yapsın fukara, akşamları can sıkıntısına başka türlü çözüm bulamıyor. Ancak tehlikeli sularda kulaç atıyor, can simitsiz şekilde derinlere dalıyor ve boy veriyor. Maazallah boğulma riski taşıdığını da göremiyor. Düştüğü denizde yılana sarılarak kıyıya çıkacağını zannediyor. Basiret bağlandı mı ne söylense boş, hangi tembih yapılsa boşunadır.

"BU BİR SİVİL İTAATSİZLİKTİR

Dün akşam yine kameranın karşısına geçip “elektrik faturasını ödemeyeceğini” ifade ve iddia etmiş. İlk olarak bu bir tercihtir, ikinci olarak ve daha vahimi sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir. Bu tehditkâr meydan okumaya göz yumulamaz. Faturayı ödemezse elektriği kesilmelidir. Günü geldiğinde kuzu kuzu ödeyeceğini, tam tersi bir gelişme olursa milletin bunu ödettireceğini biliyor ve inanıyoruz. Yine de karanlıkta kalmasına gönlüm razı olmuyor. Vicdanı karanlık olsa da, evinin karanlığa gömülmesine üzülürüm.

AK Parti'den 'Elektrik faturasını ödemiyorum' diyen Kılıçdaroğlu'na tepki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, elektrik zammı konusuyla ilgili açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun 'elektrik faturasını ödemiyorum' açıklamasına da cevap veren Dağ "Biz muhalefeti önemsiyoruz. Demokraside ülke yönetiminde çok büyük faydası olduğunu düşünüyoruz. Bazı yerlerde biz de muhalefetteyiz. Provokasyon şeklinde yapılan bir açıklama. Vatandaşımız bize yaşadığı sıkıntı aktarıyor. Kılıçdaroğlu bir provokasyon yapıyor." ifadelerini kullandı.