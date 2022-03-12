Türkiye Gazetesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde “Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

Telefon diplomasisi, yakın görüşme çerçevesi içinde faaliyetlerini sürdürmüştür. Antalya'da her sene artık diplomasi forumu yapılmaktadır. Böyle bir toplanın 9 Mart'ta yapılacağı bir dönemde Türkiye çok daha başarılı bir adım atmıştır. Bu barış yolunda atılmış bir adımdır. Bu adım 2 ülkenin yetkililerini bir araya getirerek barışın başlangıcı sağlayabilecek adımı yapmayı amaçlamışlardır. Bu toplantı önemli olmuştu, başarılı olmuştur. 15 günden beri devam eden çatışmanın oradaki bir toplantıda sonuçlanması mümkün değildir ama bir başlangıçtır, hayırlı bir adımdır. Bazı değerlendirmelerde görüyorum ki Türkiye'de bazı kesimler bu adımları hazmedememektedir. Sonuç vermesini istememektedirler. Bazı gazetelerde barış gerçekleşmedi, olumsuz ifadelerle toplumda gelişecek umudu şimdiden söndürmeye gayret göstermişlerdir.

BAHÇELİ’DEN YAĞ AÇIKLAMASI

23 gemi Türkiye'ye yağ getiriyor. Türkiye'de yağ yoktur denerek tüm marketlere hücum edilmiştir, yağ kavgası çıkarmaya çalışmışlardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı imzasız makalelere aldırış etmez, gerçekçidir. İmza attı mı atmadı mı onu 6 ortağına sormak lazım. Twitter'da geçen gün yorumu yaptım: Yanlış bir zamanlama olmuştur. Konuşmalarda barış dillendirilmemiştir.

KILIÇDAROĞLU’NA TEPKİ

Sayın CHP Genel Başkanı özellikle yüksek sesle, kararlı bir şekilde bana her türlü soruyu sorabilirsiniz. Ne biliyorsanız sorunuz demiştir. Ben de Twitter'da 5 soru sordum. Onların cevabını önce 6'lı masaya sonra Türkiye'ye anlatsın. Doğru bir yaklaşım değil, savaşan ülkeler arasında sahip olduğumuz ekonomik imkanlarla savaşa girmeden yaptırım yoluyla savaşı tahrik eden yaklaşımlara dikkat etmemek lazım. ABD bu konuda kendisine çekidüzen vermelidir. Dünyanın ABD'ye soracağı çok konu vardır. Batı emperyalizminin çerçevesinde bulunan ülkeleri tahrik ederken Türkiye'yi de buna dahil etmek istiyor.

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na sert çıktı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli "Kılıçdaroğlu, Kürdistan’ın kurulmasından yana mısın? Açıkla. Terörist Demirtaş’ın annesini ziyaret etmeyi düşünüyorsan, hemen arkasından Şanlıurfa’ya geçip İmralı canisi Abdullah Öcalan’ın ailesini de ziyaret edip onlarla hasret gidermeyi planlıyor musun? " dedi