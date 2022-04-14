Türkiye Gazetesi

2023 seçimleri için geri sayım sürerken, seçim kanunda yapılan değişiklik sonrası kulislerde yeni ittifak iddiası güçlenmeye başladı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'da bu iddiaları destekleyecek açıklamalarda bulundu.

Katıldığı bir televizyon progrogramın gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Bunu ilk kez söylüyorum" diyerek "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir" diye konuştu.

"ÜÇÜNCÜ İTTİFAK OLABİLİR"

Seçim kanundaki değişiklik ile beraber, bilrikte hareket etme mecburiyetinin ortadan kalktığına değinen Karamollaoğlu, "6'lı masa aslında muhalefetin diyalog ortamını oluşturuyor. İlle de her noktada birlikte hareket etme mecburiyeti ortadan kalmış oldu çıkan kanunla. Bundan dolayı bu 6'lı masanın devam etmesi, meselelerin birlikte mütalaa edilmesine fırsat veriyor. Bunun faydalı olacağını düşünüyorum." dedi.

Yeni seçim kanunundan dolayı üçüncü ittifakın engel teşkil etmediğini belirten Karamollaoğlu, "Üçüncü ittifak olabilir. Tek tek de girilse, 3 parti seçime girse, birlikte oldukları taktirde her birinin aldığı oyu üst üste koysanız daha büyük çoğunluk elde edersiniz. Milletvekili çıkarma ihtimali artar. Veya böyle bir ortam oluştuğu takdirde bu bir yeni katılıma vesile olabilir." ifadelerini kullandı.

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