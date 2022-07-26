Türkiye Gazetesi

MHP’nin 4 Eylül’den itibaren “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı açık hava toplantıları yapacağı bildirildi. Partiden yapılan açıklamada, MHP’nin, Cumhuriyet’in 100’üncü yıl dönümü olan 2023’te gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine bütün imkân ve inancıyla hazırlandığı vurgulandı. Bu doğrultuda 29 Temmuz’dan itibaren “Adım Adım 2023, İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma” toplantılarının tekrar başlayacağı belirtilen açıklamada “4 Eylül 2022 tarihinden itibaren Sivas Kongresi’nin ruhuyla, Sivas ili merkez olmak suretiyle Amasya, Tokat, Çorum, Yozgat il teşkilatlarının ve vatandaşların katılımıyla 2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net temalı açık hava toplantılarının ilki düzenlenecek” denildi.

MHP seçim için geri sayım başlattı: Tarih belli! MHP’de seçim için hazırlıklar başladı. Bahçeli seçim startını verdi. MHP Medya, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, “Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümü olan 2023’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimlerine bütün imkan ve inancıyla hazırlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.