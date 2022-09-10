Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, F-16 savaş uçaklarının ABD'den tedarikine izin verilmemesi durumunda Türkiye'nin alternatif uçak arayışına yönelebileceğine dair açıklama yaptı. Söz konusu açıklama sonrası ABD Dışişleri Bakanlığı'nda yetkili bir isim küstah söylemlere imza attı. Yetkili isim, Türkiye'nin, Rus yapımı savaş uçakları alması halinde "yeni CAATSA yaptırımlarına tabi tutulabileceğini" savundu.

"RUS SİLAH VE TEÇHİZATLARINI SATIN ALMAKTAN KAÇINMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

ABD'li yetkili, Türkiye'nin köklü ve değerli bir NATO müttefiki olduğunu ifade ederek, "S-400 hava savunma sistemlerinin tedariki, tüm müttefiklerin Varşova'daki 2016 NATO Zirvesi'nde Rus teçhizatına bağımlılığı azaltma taahhütleriyle doğrudan çelişmektedir." dedi.

Yetkili isim, "Türkiye'yi ve ABD'nin tüm ortaklarını ve müttefiklerini, Rusya'ya gelir, erişim ve nüfuz sağlayan ek S-400 sistemleri de dahil olmak üzere gelecekte Rus silahlarını ve teçhizatlarını satın almaktan kaçınmaya çağırıyoruz" diye konuştu.

Yetkili ayrıca, aksi taktirde CAATSA yaptırımlarının devreye gireceğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tür tedarik işlemleri, ayrı ayrı ve halihazırda uygulananlara ek olarak CAATSA yaptırımlarına tabi olabilir."

CAATSA YAPTIRIMLARI NEDİR?

ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Koyma Yasası (CAATSA); İran, Kuzey Kore ve Rusya'ya yaptırımlar uygulayan bir Birleşik Devletler federal yasasıdır. Tasarı, Meclis 419-3 oy oranı ile geçtikten sonra 27 Temmuz 2017'de Senato'da 98–2 oy oranı ile kabul edildi. 2 Ağustos 2017'de Başkan Donald Trump, yasanın "ciddi şekilde kusurlu" olduğuna inandığını belirterek imzaladı.

2017 yılında Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemleri alması sonrası ABD, CATSA'yı uygulama noktasında tehditlerde bulundu. Türk yetkililer, ABD'nin CAATSA'nın S-400 füze sistemlerini satın alması nedeniyle mevcut uluslararası protokolleri ve anlaşmaları gerekçe göstererek yaptırım tehdidini reddettiler. Türkiye ve Rusya arasında karşılıklı olarak imzalanan ve kabul edilen formlar ve Rusya ile S-400 teklifinin ABD'nin sunduğu Patriot Sisteminden daha iyi bir anlaşma olduğu dile getirildi.

ABD'den Türkiye'ye üstü kapalı küstah tehdit: Ankara'yı yaptırım riskine sokar Türkiye ve Rusya arasında ikinci parti S-400 sevkiyatının başladığı yönündeki haberler, Amerika Birleşik Devletleri cephesinde endişe oluşturdu. ABD'nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye’ye üstü kapalı tehditte bulunarak "Şu anda ülkelerin Rusya ile savunma sanayi alanında iş birliğinden kaçınmaları her zamankinden önemli. Zira bu onları yaptırım riskine sokar" ifadelerini kullandı.

Yaptırımlara maruz kalan Rusya’dan Türkiye’ye Ruble çağrısı: Dolar kullanmayalım Rusya milletvekili başkanı Vladimir Gutenyev Türkiye ile ticaret ilişkilerine değindiği konuşmasında, iki ülke arası ticaretlerde dolar yerine TL ve Ruble ile anlaşmalar yapılması gerektiğini belirtti.