Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu nedeniyle New York’ta temaslarını sürdürüyor.

Dün BM Genel Kurulu'nda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de ikili görüşmeler gerçekleştiriyor.

YENİ BAŞKANLA İLK YÜZ YÜZE TEMAS

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss ilk görüşmesini gerçekleştirdi.

Erdoğan, Avusturyalı mevkidaşı ile görüştü BM 77. Genel Kurulu açılışına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Newyork'ta Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile bir araya geldi.

BM koridorlarında dikkat çeken diyalog: Erdoğan iki lideri tanıştırdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Millet 77. Genel Kurulu’nda Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinisto ile Güney Kore Devlet Başkanı Suk-yeol'u tanıştırdı. Erdoğan, Suk-yeol'a "Görüşmemiz lazım. Yapacağımız çok işler var" dedi.