AK Partili Muammer Avcı yoğun bakımda!

Düzenleyen: Çağla Çağlar 30 Temmuz 2024 15:27 - Güncelleme: 30 Temmuz 2024 15:30 - Güncelleme:

Politika Haberleri

AK Parti vekili Muammer Avcı, kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı. Genel sağlık durumu iyi olan Avcı bir süre daha yoğun bakımda tedavi altında olacak.