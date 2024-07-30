AK Partili Muammer Avcı yoğun bakımda!
Düzenleyen: Çağla Çağlar- Güncelleme:
Politika Haberleri
AK Parti vekili Muammer Avcı, kalp krizi geçirerek yoğun bakıma kaldırıldı. Genel sağlık durumu iyi olan Avcı bir süre daha yoğun bakımda tedavi altında olacak.
Meclis'in tatile girmesi ile memleketine bu sabah dönen AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, kalp krizi geçirdi.
Avcı, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
STENT TAKILDI
Avcı'nın kalbinin besleyen ana damarlarından birinin tıkalı olması nedeniyle stent takıldı.
Vekil Avcı'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Politika