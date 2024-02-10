AK Parti'nin Küçükçekmece adayı Aziz Yeniay'ın programına silahlı saldırı

AK Parti'nin Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında uzun namlulu silahlı saldırı gerçekleşti. Gelen ilk bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. İBB adayı Murat Kurum saldırıyı lanetleyerek, "Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!" dedi.

Türkiye'de 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için adaylar çalışmalarına hız verdi. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında silahlı saldırı gerçekleşti.

Uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda ilk bilgilere göre bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmiyor.

MURAT KURUM'DAN İLK AÇIKLAMA

Saldırıya ilişkin ilk açıklama Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Murat Kurum'dan geldi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile saldırıyı lanetleyen Murat Kurum şu ifadelere yer verdi:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Aziz Yeniay’ın seçim çalışması yaptığı sırada uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Hepimize geçmiş olsun. Demokrasimize yönelik bu tehditler bizi asla ve asla yolumuzdan döndüremeyecek!"

'BU TÜR SALDIRILAR BİZLERİ YILDIRAMAYACAK'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den de açıklama geldi. Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Küçükçekmece Belediye Başkan Adayımız Sayın @yeniay_aziz’ın seçim çalışmaları esnasında gerçekleşen silahlı saldırıda vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, Küçükçekmece Adayımız, teşkilatımız ve tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu tür saldırılar bizleri asla yıldıramayacaktır!"

BUĞRA KAVUNCU'DAN PROVOKASYON UYARISI

İyi Parti'nin İBB adayı Buğra Kavuncu da "Seçim sürecindeki kirli emellere, muhtemel provokasyonlara karşı hepimiz dikkatli olmak durumundayız" diyerek şu mesajı paylaştı:

"AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Sayın Aziz Yeniay’ın seçim çalışmaları sırasında düzenlenen silahlı saldırıyı lanetliyorum. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Seçim sürecindeki kirli emellere, muhtemel provokasyonlara karşı hepimiz dikkatli olmak durumundayız. Bu saldırılar millî birliğimizi ve bütünlüğümüzü bölemez."

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