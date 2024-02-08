AK Parti'nin Mersin adayları belli oldu: 9 ilçede MHP'li isimler desteklenecek

Türkiye'nin sandık başına gideceği yerel seçimlere 51 gün kala partilerin aday mesaisi devam ediyor. Son olarak AK Parti'nin Mersin ilçe belediye başkan adayları belli oldu. 13 ilçenin 9'unda Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin adayları desteklenecek.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek Mahalli İdareler Genel seçimleri için için takvim adım adım işliyor. Seçimlere 51 gün kala siyasette de mesai hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Mersin'de Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları tanıtıldı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Edip Buran Spor Salonu'nda düzenlenen programda, vatandaşların gönlünden geçen isimlerin belediye başkan adayı seçildiğini söyledi.

Mersin'de 31 Mart'tan sonra tarımın, turizmin gelişeceğine işaret eden Elitaş, büyükşehir ve 13 ilçe belediyesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edeceklerini belirtti.

'KOLTUK SEVDASI DEĞİL HİZMET DAVASI'

Elitaş, Cumhur İttifakı'nın, "menfaat ittifakı" olmadığını vurgulayarak, "Koltuk sevdası değil millete hizmet etme davası üzerine kurulmuş bir ittifaktı. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" dedi.

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Soydan da büyükşehirde ve 13 ilçeden Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkacağına inandıklarını söyledi.

AK Parti ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Akdeniz: Mustafa Gültak

Mezitli: Mevlüt Ekmekçi

Yenişehir: Kenan Peker

Aydıncık: Ferat Aktan

Tanıtılan MHP ilçe belediye başkan adayları şöyle:

Anamur: Hidayet Kılınç

Bozyazı: Mustafa Çetinkaya

Çamlıyayla: Ali Rıza Genç

Erdemli: Mustafa Kara

Gülnar: Fatih Önge

Mut: Volkan Şeker

Silifke: Sadık Altunok

Tarsus: Mahmut Tat

Toroslar: Ali Öz