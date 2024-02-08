AK Parti'den son İstanbul anketi: Murat Kurum 1.4 puan önde

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, son İstanbul anketini paylaştı. Adaylığı ilk açıklandığında 1.5-2 puan geride olduğunu söyleyen Kurum, şimdi ise 1.4 puan önde olduğu bilgisini aktardı. Kurum'a göre İstanbul için sonuçlar CHP'nin yaptırdığı ankette de aynı.

Yerel seçime sayılı günler kala gözler megakent İstanbul'da. Seçim yarışında sonucun en çok merak edildiği İstanbul'da dengeler halen netleşmiş değil.

CHP'nin mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Cumhur İttifakı'nın Murat Kurum'u, İyi Parti'nin Buğra Kavuncu'yu, Saadet Partisi'nin Birol Aydın'ı, Vatan Partisi'nin İbrahim Okan Özkan'ı aday gösterdiği; eski İyi Partili Taylan Yıldız'ın bağımsız olarak seçime gireceği İstanbul'da 2 partinin adayının ismi ise henüz net değil. DEM Parti ve Yeniden Refah Partisi.

İstanbul'da dengeleri değiştirebileceği belirtilen adım ise DEM Parti'nin aday çıkarması olacak. Son ana kadar Başak Demirtaş'ın adaylığına net gözüyle bakılsa da Demirtaş yaptığı son açıklamayla adaylıktan çekildiğini açıkladı. İstanbul'da aday çıkarma kararından vazgeçmeyen DEM Parti'nin kimi aday göstereceği ve İstanbul'un adaylık yarışında ne olacağı merak konusu.

AK PARTİ'DEN İSTANBUL ANKETİ

İstanbul'daki yarışa ilişkin son veriler ise Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum'dan geldi. Haliç Kongre Merkezi'nde basın kuruluşlarının yöneticileriyle bir araya gelen Kurum, son anketleri paylaştı. Adaylığı ilk açıklandığında anket yaptırdığını belirten Kurum, o zaman 1.5-2 puan geride olduğunu söyledi.

Diğer anketlerin kendisini 8-10 puan geride gösterdiğini ama gerçeği öyle olmadığını ifade eden Kurum, projeleri açıkladıkça ve ilçeleri ziyaret ettikçe anket oranlarının da değiştiğini aktardı. Kurum'a göre kendisi son anketlerde 1.4 puan önde. Kurum, CHP anketlerinde de kendisinin önde olduğunu belirterek, "Biz rehavete kapılmadan, motivasyon içerisinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.