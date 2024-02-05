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    • İstanbul anketine Murat Kurum damgası! Tüm rakiplerini arkada bıraktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    İstanbul anketine Murat Kurum damgası! Tüm rakiplerini arkada bıraktı
    İstanbul, Murat Kurum, Seçim, Yerel Seçim, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yerel seçim öncesinde yapılan son İstanbul anketine Murat Kurum damgasını vurdu. Vatandaşlara "İstanbul'un sorunlarını kimin çözeceğini düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi. Vatandaşların yüzde 36.3'ü Murat Kurum ismini verirken, İmamoğlu ise yüzde 35.2'de kaldı.

    31 Mart yerel seçimlerine haftalar kala siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Anket şirketleri de açıklanan isimlerin oy oranlarına ilişkin analizlerine başladı.

    KURUM'LA BİRLİKTE 8 ADAY YARIŞACAK

    İstanbul'da Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, İyi Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın,
    bağımsız aday Taylan Yıldız, Vatan Partisi'nin adayı İbrahim Okan Özkan ile Yeniden Refah Partisi ve DEM Parti'nin adayları yarışacak.

    KURUM, ANKETTE ÖNDE ÇIKTI

    Son seçimde doğru tahmini yapan OPTİMAR, İstanbul'da "Sorunları kimin çözeceğini düşünüyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Ankete katılanların yüzde 36.3'ü oyunu Murat Kurum'dan yana kullandı. İmamoğlu ise yüzde 35.2'de kaldı.

    İstanbul anketine Murat Kurum damgası! Tüm rakiplerini arkada bıraktı

     

    DEM PARTİ AYRI ADAY ÇIKARACAK

    Öte yandan DEM Parti'nin İstanbul dahil büyükşehirlerde ayrı aday çıkarma kararının da İmamoğlu'nun oylarını olumsuz etkileyeceği düşünülüyor. DEM Parti İstanbul adayını 9 Şubat'ta ilan edecek.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İstanbulMurat KurumSeçimYerel Seçim
    Haberler > Gündem > İstanbul anketine Murat Kurum damgası! Tüm rakiplerini arkada bıraktı
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