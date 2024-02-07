Son İstanbul anketini açıklayan Hakan Bayrakçı: Beni 2 şey çok şaşırttı

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, İstanbul anketinde Murat Kurum ile Ekrem İmamoğlu'nun oy oranlarının kafa kafaya geldiğini açıkladı. Bayrakçı, "Beni iki şey çok şaşırttı. Birisi DEM'in aday çıkarmasına rağmen İmamoğlu'nun oyunu koruması; diğeri ise Yeniden Refah'a rağmen Kurum'un İmamoğlu'nu yakalaması oldu" dedi.

SONAR Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı, dün akşam katıldığı bir canlı yayında son anket sonuçlarını paylaştı.

"KAFA KAFAYA GELMİŞ DURUMDA"

İstanbul'da birçok adayın yarışacağını hatırlatan Bayrakçı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'u karşılaştırdı. Bayrakçı, "Şu anki duruma baktığımızda İmamoğlu ve Kurum'un oy oranları kafa kafaya gelmiş durumda. Bundan iki ay önce böyle değildi oy oranları." dedi.

"İKİ ŞEY BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Kendisini 2 noktanın şaşırttığını belirten Bayrakçı, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Beni iki şey çok şaşırttı. Birisi DEM'in aday göstermesine rağmen İmamoğlu'nun hâlâ belli bir oyu koruması oldu. İkincisi ise Yeniden Refah Partisi'nin ayrı aday kararına ve 3'lere yakın bir oy potansiyeline sahip olmasına rağmen Kurum'un da İmamoğlu'nu yakalaması oldu. Açıkçası kendi adıma bu iki duruma çok şaşırdım."