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    • Haberler > Politika > Akşener: Emekli ikramiyelerinin 7 bin TL'ye çıkarılması için kanun teklifi verdik

    Akşener: Emekli ikramiyelerinin 7 bin TL'ye çıkarılması için kanun teklifi verdik

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Akşener: Emekli ikramiyelerinin 7 bin TL&#039;ye çıkarılması için kanun teklifi verdik
    Meral Akşener, İyi Parti, Emekli İkramiyesi, Haber

    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    3 bin liralık emekli ikramiyesinin yetersiz olduğunu belirten İyi Parti lideri Meral Akşener, ikramiyelerin 7 bin TL olması için kanun teklifi verdiklerini söyledi. Tüm emekli maaşlarına da 11 bin lira seyyanen zam yapılması için çağrı yapan Akşener, "Böylece hem en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkarmış olursunuz hem de emekli maaşları arasındaki farkı adil şekilde korumuş olursunuz." dedi.

    İyi Parti lideri Meral Akşener, partisini grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Emekli vatandaşlara verilen 3 bin liralık bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu söyleyen Akşener, bu konuda kanun teklifi verdiklerini söyledi. Akşener, ayrıca hükümete emeklilere seyyanen zam çağrısı yaptı. 

    "EMEKLİ İKRAMİYELERİNİN 7 BİN LİRAYA ÇIKARILMASINI ÖNERDİK"

    Emekli ikramiyelerini 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasını az bulan Akşener, "Meclis grubumuz komisyonda bir kanun teklifi verdi ve emekli bayram ikramiyesinin 7 bin liraya çıkartılmasını önerdi" dedi.

    "TÜM EMEKLİLERE 11 BİN LİRA SEYYANEN ZAM YAPIN" 

    Emekli maaşlarıyla ilgili de hükümete bir çağrıda bulunan Akşener, "Tüm emekli maaşlarına seyyanen 11 bin lira zam yapın. Böylece hem en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkarmış olursunuz hem de emekli maaşları arasındaki farkı adil şekilde korumuş olursunuz. Bunun da yanında kök maaş işinden de derhal vazgeçin." ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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