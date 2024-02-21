Akşener: Emekli ikramiyelerinin 7 bin TL'ye çıkarılması için kanun teklifi verdik

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 21 Şubat 2024 13:26 - Güncelleme: 21 Şubat 2024 13:47 - Güncelleme:

Meral Akşener, İyi Parti, Emekli İkramiyesi, Haber

Politika Haberleri / Türkiye Gazetesi

3 bin liralık emekli ikramiyesinin yetersiz olduğunu belirten İyi Parti lideri Meral Akşener, ikramiyelerin 7 bin TL olması için kanun teklifi verdiklerini söyledi. Tüm emekli maaşlarına da 11 bin lira seyyanen zam yapılması için çağrı yapan Akşener, "Böylece hem en düşük emekli maaşını asgari ücret seviyesine çıkarmış olursunuz hem de emekli maaşları arasındaki farkı adil şekilde korumuş olursunuz." dedi.