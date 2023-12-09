Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
  • Üyelik
    • Haberler > Politika > Babacan’a çifte acı! Babasının ardından annesini kaybetti

    Babacan’a çifte acı! Babasının ardından annesini kaybetti

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Babacan’a çifte acı! Babasının ardından annesini kaybetti
    Ali Babacan, Deva Partisi, Anne

    Geçen ay babasını toprağa veren DEVA Partisi lideri Babacan’ın bugün annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti. Cenaze programıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir ay içinde ikinci acı kaybı yaşadı. Geçtiğimiz ay babası vefat eden Babacan’ın bugün annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti.

    PARTİ HESABINDAN DUYURULDU

    Haberi, DEVA Partisi’nin resmi hesabı duyurdu. “Yapılan açıklamada Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullanıldı.

    Öte yandan merhume Babacan’ın cenaze programıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

    Babacan’a çifte acı! Babasının ardından annesini kaybetti

    6 KASIM’DA BABASINI TOPRAĞA VERMİŞTİ

    DEVA Partisi lideri, 6 Kasım'da babası Hilmi Babacan'ı Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa vermişti. Babacan, babasını kaybetmesinden 26 gün sonra annesini kaybetmenin acısını yaşadı.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...