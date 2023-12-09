Babacan’a çifte acı! Babasının ardından annesini kaybetti

9 Aralık 2023 13:38 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 14:05

Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir ay içinde ikinci acı kaybı yaşadı. Geçtiğimiz ay babası vefat eden Babacan’ın bugün annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti.

PARTİ HESABINDAN DUYURULDU

Haberi, DEVA Partisi’nin resmi hesabı duyurdu. “Yapılan açıklamada Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullanıldı.

Öte yandan merhume Babacan’ın cenaze programıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

6 KASIM’DA BABASINI TOPRAĞA VERMİŞTİ

DEVA Partisi lideri, 6 Kasım'da babası Hilmi Babacan'ı Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa vermişti. Babacan, babasını kaybetmesinden 26 gün sonra annesini kaybetmenin acısını yaşadı.