Babacan’a çifte acı! Babasının ardından annesini kaybetti
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Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Fatih Uğur / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Geçen ay babasını toprağa veren DEVA Partisi lideri Babacan’ın bugün annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti. Cenaze programıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir ay içinde ikinci acı kaybı yaşadı. Geçtiğimiz ay babası vefat eden Babacan’ın bugün annesi Güneri Babacan hayatını kaybetti.
PARTİ HESABINDAN DUYURULDU
Haberi, DEVA Partisi’nin resmi hesabı duyurdu. “Yapılan açıklamada Genel Başkanımız Ali Babacan'ın kıymetli annesi Güneri Babacan'ı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta Genel Başkanımız olmak üzere, tüm Babacan ailesine başsağlığı diliyoruz.” ifadelerini kullanıldı.
Öte yandan merhume Babacan’ın cenaze programıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.
6 KASIM’DA BABASINI TOPRAĞA VERMİŞTİ
DEVA Partisi lideri, 6 Kasım'da babası Hilmi Babacan'ı Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa vermişti. Babacan, babasını kaybetmesinden 26 gün sonra annesini kaybetmenin acısını yaşadı.