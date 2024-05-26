Bahçeli'den son maçlar öncesi dikkat çeken çıkış: Takımlar küme düşmesin

Süper Lig'de küme düşen İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün ardından bugün küme düşecek 4. takım da belli olacak. MHP lideri Bahçeli küme düşen takımlar için dikkat çeken bir çağrıda bulundu ve "Takımlar küme düşmesin yada takım sayısı 21'e yükselsin" dedi.

Süper Lig'de bu akşam heyecan dolu bir akşam yaşanacak. Şampiyonun belli olacağı bu akşam ayrıca küme düşecek dördüncü takım da netleşecek.

İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşmişti. Bu akşam da Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Tümosan Konyaspor ligde kalma mücadelesi verecek.

"TAKIMLAR KÜME DÜŞMESİN"

MHP liderinden dikkat çeken bir çıkış geldi. 6 Şubat depremlerini anımsatan Bahçeli "Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı" dedi ve bu sezon için önerisini açıkladı.

Bahçeli, "Türk futbolunun strese girmemesi" için 2023-2024 sezonunda yer alan 20 takımın küme düşmemesi gerektiğini yada takım sayısının 21'e yükseltilmesini istedi.

"KARAGÜMRÜK SÜPER LİG'DE KALMALIDIR"

Küme düşen takımlardan biri olan Karagümrük için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu şekilde bir değerlendirmede bulunmuştu:

Karagümrük'ün kümeden düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük Süper Lig'de kalmalıdır. O aynı zamanda futbolun gümrüğüdür.

Bahçeli'nin çağrısı MHP'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.