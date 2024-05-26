Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Bahçeli'den son maçlar öncesi dikkat çeken çıkış: Takımlar küme düşmesin

Bahçeli'den son maçlar öncesi dikkat çeken çıkış: Takımlar küme düşmesin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bahçeli&#039;den son maçlar öncesi dikkat çeken çıkış: Takımlar küme düşmesin
Süper Lig, Küme Düşme, Devlet Bahçeli, Haber

Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de küme düşen İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün ardından bugün küme düşecek 4. takım da belli olacak. MHP lideri Bahçeli küme düşen takımlar için dikkat çeken bir çağrıda bulundu ve "Takımlar küme düşmesin yada takım sayısı 21'e yükselsin" dedi. 

Süper Lig'de bu akşam heyecan dolu bir akşam yaşanacak. Şampiyonun belli olacağı bu akşam ayrıca küme düşecek dördüncü takım da netleşecek.

 İstanbulspor, Pendikspor ve Fatih Karagümrük'ün küme düşmesi kesinleşmişti. Bu akşam da  Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Tümosan Konyaspor ligde kalma mücadelesi verecek. 

Bahçeli'den son maçlar öncesi dikkat çeken çıkış: Takımlar küme düşmesin - 1. Resim

"TAKIMLAR KÜME DÜŞMESİN"

MHP liderinden dikkat çeken bir çıkış geldi. 6 Şubat depremlerini anımsatan Bahçeli "Asrın felaketinin yaraları henüz sarılmadı" dedi ve bu sezon için önerisini açıkladı.

Bahçeli, "Türk futbolunun strese girmemesi" için 2023-2024 sezonunda yer alan 20 takımın küme düşmemesi gerektiğini yada takım sayısının 21'e yükseltilmesini istedi.

"KARAGÜMRÜK SÜPER LİG'DE KALMALIDIR"

Küme düşen takımlardan biri olan Karagümrük için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şu şekilde bir değerlendirmede bulunmuştu:

Karagümrük'ün kümeden düşmesine de rıza göstermiyorum. Karagümrük Süper Lig'de kalmalıdır. O aynı zamanda futbolun gümrüğüdür.

Bahçeli'nin çağrısı MHP'nin resmi sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

 

 

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Pikniğe giderken faciayı yaşadılar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Herkesin merak ettiği soru! İşte çok konuşulacak seçim anketi: Eğer 14 Mayıs'ta İmamoğlu ya da Yavaş aday olsaydı... - Politikaİşte çok konuşulacak seçim anketi...Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı: Gelin yasalaştıralım - PolitikaErdoğan ve Bahçeli'ye çağrı!AK Parti'den ilk resmi açıklama: Tarih verildi... Erdoğan, CHP'yi ne zaman ziyaret edecek? - PolitikaErdoğan, CHP'yi ne zaman ziyaret edecek?Türkiye'de ilk kez yapılacak: Doğurganlığın en az, boşanmanın en fazla olduğu 6 il mercek altında - PolitikaBakanlıktan Türkiye'de ilkCHP lideri Özel'den canlı yayında adaylık açıklaması: İmamoğlu ve Yavaş fark etmez 3. isim de olabilir - Politikaİmamoğlu ve Yavaş fark etmez 3. isim de olabilirÖzgür Özel'in ziyareti ertelendi: Temel Karamollaoğlu'nun sağlık durumu nasıl? - PolitikaÖzgür Özel-Karamollaoğlu görüşmesi ertelendi
Sonraki Haber Yükleniyor...