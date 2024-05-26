Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı: Gelin yasalaştıralım

CHP lideri Özel'den canlı yayında adaylık açıklaması: İmamoğlu ve Yavaş fark etmez 3. isim de olabilir

CHP lideri Özel'den canlı yayında adaylık açıklaması: İmamoğlu ve Yavaş fark etmez 3. isim de olabilir

CHP lideri Özgür Özel, Ankara'da düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'ye çağrıda bulundu. Özel, emekliler için yapılması çağrısında bulunduğu 15 maddeyi sayarak "Bu meydanın yüzünü güldüreceğiz. Var mısınız?" şeklinde seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Büyük Eğitim Mitingi'nin ardından bu hafta Ankara Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen Büyük Emekli Mitingi'ne katıldı.

Etkinlikte konuşan Özel, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendi. Emekliler için 15 maddelik bir düzenleme yapılmasını isteyen Özel, düzenlemeyi iki liderle beraber yapma çağrısında bulundu.

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"YÜZLERİ GÜLDÜRMEYE VAR MISINIZ?"

15 madde içerisinde en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine çıkarılması, emeklilerin kredi borçlarının faizlerinin bir sefere mahsus silinmesi gibi detaylar dikkat çekti.

Özel konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

15 MADDELİK ÇAĞRI

Sayın Erdoğan’a, Sayın Bahçeli’ye bir çağrıda bulunuyorum. 15 madde, 15’ini yapacağız, el birliğiyle yapacağız. Bu meydanın yüzünü güldüreceğiz. Var mısınız? Başlıyorum...

1- En düşük emekli aylığının hiçbir dönemde asgari ücretten az olamayacağını yasal düzenlemeye bağlayalım.

2- Prim güncelleme kat sayısı aylık bağlama oranı aylıkların alt sınırını hakkaniyetli ölçüde arttıralım.

3- İntibak yasası çıkararak 2000 öncesi, 2000-2008 arası, 2008 sonrası arası ayrımlarını kaldıralım.

4- Emeklilerimize ciddi yük oluşturan ilaç katılım paylarını, fiyat farklarını, muayene ücretlerini ortadan kaldıralım.

5- Emeklinin ortezlerinden, protezlerinde ayağını kaybetmiş ekmek parası kazanırken ama protezi var eskimiş takılması gerekiyor. Verdikleri para olması gerekenin 30'da 20'de biri. Ortezde protezde en iyisi emekliye hemen ödenmelidir.

6- Emeklilere sendikal örgütlenme hakkı tanınmalı, emekli sendikalarına yıldırma amaçlı davaları derhal geri çekilmelidir.

7- Emekli bayram ikramiyeleri asgari ücret seviyesine çıkarılmalıdır.

8- Kurumların özel sandıklarından emekli olanlar banka gibi kuruluşlar, özel bankaların kendi sandıklarından emekli olanları bayram ikramiyeleri eşitlenmeli. Promosyon ödemesi yapılmalıdır.

9- Emekliler için emekli kart çıkartılmalı

10- Elektrik, doğalgaz, su faturalarında yüzde 25 ile 40 arasında indirim yapılmalıdır.

11- Emeklilikte kademe bekleyenlerin, staj ve çıraklık mağdurların, emekli askerlerin sorunları çözülmelidir.

12- 65 yaş üstü ulaşım sorunu asla bir daha hiçbir emeklimizi rencide etmeyecek şekilde şoför esnafını da düşünerek onları karşı karşıya bırakmadan kanun yoluyla, devlet eliyle, şoförün değil devletin cebinden çözülmelidir.

13- Çalışmak zorunda kalan emeklilerden SGK destek primi kesilme uygulaması bitirilmeli.

14- Emeklilerin kredi ve kredi kartı borçlarının bir kereye mahsus bütün faizleri silinerek 5 yıla bölünmeli ve emekliler bu kamburdan kurtarılmalıdır.

15- Vergide adalet mutlaka sağlanmalı herkesten kazancı ölçüsünde vergi almalı, dolaylı vergiler kademeli olarak sıfırlanmalıdır.