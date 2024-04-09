Başbakan olacaktı, siyasetten çekildi! Meral Akşener kurup büyüttüğü İyi Parti'ye veda ediyor

Seçim yenilgisi için “Bedelini ödemeye hazırım” diyen Akşener, aday olmayacağını açıkladı. Kürşad Zorlu, Koray, Aydın, Tolga Akalın, Günay Kodaz ve Müsavat Dervişoğlu, Akşener’in koltuğuna talip olduklarını ilan etti.

HABER MERKEZİ / ANKARA - İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, seçimlerde aldığı ağır yenilgiden sonra yapılan istifa çağrıları karşılık buldu. Akşener, seçimlerde alınan yenilginin sorumluluğunu aldığını ve 27 Nisan’daki olağanüstü kurultayda aday olmayacağını açıkladı.

2023’te Altılı Masa’ya “Başbakan olacağım” diye oturan Akşener, bugün âdeta siyaseti bırakma noktasına geldi. Akşener, seçimlere ayrı girme kararı alırken, genel başkan olarak karşılarına kimleri aldıklarını bildiğini belirterek, şöyle konuştu: “Ben şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Bugün İyi Parti sarsılmış; ama ne iktidarın ne ana muhalefetin ne de 2028 hesapları kovalayan birtakım aktörlerin arka bahçesi olmaya direnmişse, ben bu bedele razıyım. Bu kapsamda, seçimlere dair muhasebemizi yapacağımız, 2028’e giden yolda rotamızı belirleyeceğimiz seçimli olağanüstü kurultayımızda Genel Başkanlığa aday olmayacağımı ilan ediyorum.”

ADAYLIKLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Akşener’in bu açıklamasından sonra İyi Parti kulisleri hareketlendi. İyi Parti Grup Başkanı Koray Aydın, Milletvekili Kürşad Zorlu, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın, Grup Başkan Vekili Müsavat Dervişoğlu ile partiden ihraç edilen İyi Parti kurucu üyelerinden Günay Kodaz kurultayda genel başkanlığa aday olacaklarını açıkladı.

Bu arada, kurultayda delegelerin imzasıyla aday gösterilmesi durumunda Akşener’in aday olmama kararından dönüp dönmeyeceği de merak konusu oldu.

Öte yandan, İyi Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti. Özlale, “Geldiğimiz noktada partimizin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkânsız olduğunu üzülerek görüyorum. Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım” dedi.

"BENDEN BU KADAR"

Genel merkezdeki makam odasını boşaltan Akşener “Bütün sorumluluk benimdir” diyerek seçim yenilgisinin faturasını kendisine çıkardı.