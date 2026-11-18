Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gülşah Deniz Atalar, görevinden ve parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen iptal kararının ardından yaşanan süreci eleştiren Atalar, yargısal sürecin işleyişi ve sergilenen siyasi tutum nedeniyle istifa kararı aldığını belirtti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) dikkat çeken bir istifa yaşandı. CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi Gülşah Deniz Atalar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla hem kurul üyeliğinden hem de partisinden istifa ettiğini duyurdu.

2007 yılından bu yana CHP'nin çeşitli kademelerinde görev alan Atalar, istifa kararının gerekçesi olarak 38. Olağan Kurultay hakkında verilen iptal kararının ardından yaşanan hukuki ve siyasi süreci gösterdi.

KURULTAY KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Gülşah Deniz Atalar, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verilen iptal kararının ardından ortaya çıkan sürecin hukuki ve siyasi bir krize dönüştüğünü savundu.

Yargıtay'ın dosyaya yaklaşımını eleştiren Atalar, sürecin ivedilikle değerlendirilmesi gerektiğini ancak herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirtti.

Yaşananları hukukçu kimliğiyle endişe içinde takip ettiğini ifade eden Atalar, yargısal sürecin işleyişine ve bu süreç karşısında ortaya konulan siyasi tutuma tepki gösterdi.

CHP'de dikkat çeken istifa! Gülşah Deniz Atalar partisinden ayrıldı

"BU KARARI ALMAMI ZORUNLU KILMIŞTIR"

İstifa gerekçesini açıklayan Atalar, şu ifadeleri kullandı:

"Gelinen aşamada gerek yargısal sürecin işleyişi gerekse bu süreç karşısında sergilenen siyasi tutum, yıllardır savunduğum ilkeler doğrultusunda bu kararı almamı zorunlu kılmıştır. Hukukun üstünlüğüne, demokrasiye ve Türkiye’nin geleceğine olan inancım ve bu değerler için mücadelem ise devam edecektir."

CHP'DE ÜST DÜZEY GÖREVLERDE BULUNMUŞTU

Gülşah Deniz Atalar, CHP'de daha önce Parti Meclisi üyeliği ve Kültür ve Turizmden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenmişti.

38. Olağan Kurultay'ın iptal edilmesinin ardından yaşanan tartışmalarda da adı gündeme gelen Atalar, Yüksek Disiplin Kurulunun bazı kararlarına karşı çıkan isimler arasında yer almıştı.

Atalar'ın son açıklamasıyla birlikte CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyeliği ve parti üyeliği sona erdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala