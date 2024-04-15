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CHP'den Hatay için olağanüstü itiraz

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Politika Haberleri

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediyesi ve İskenderun İlçe Belediye Başkanlığı seçimleri için YSK’ya ayrı ayrı tam kanunsuzluk gerekçesiyle başvurduklarını bildirdi.

31 Mart Yerel Seçimlerine itiraz süreci sürüyor. CHP, Hatay'da ve İskenderun'da olağanüstü itirazda bulundu. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önünde açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tam kanunsuzluk gerekçesiyle başvuruyu gerçekleştirdiklerini açıkladı. 

Özel, gerekçelerini tek tek sayarak, "Bu karar bugün böyle alınırsa YSK'nın alacağı karar siyasi karar olacaktır" yorumunu yaptı.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

YSK'ya Hatay Büyükşehir ve Hatay İskenderun için ayrı ayrı  'tam kanunsuzluk' gerekçesiyle başvuru yaptık. En kapsamlı tam kanunsuzluk başvurusudur.

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8 KEZ BAŞVURUDA BULUNABİLİRİZ

YSK'nın geçmişte aldığı talebimize uygun kararlar mevcuttur. Eğer 31 Mart 2019’daki İstanbul seçimleri iptal edildiyse bizim başvurumuzla Hatay seçimleri 8 kez iptal edilebilir. İBB seçiminin iptal gerekçesini okuyun, elimizdeki kanıtları okuyun 1 değil, 8 kere iptal edersiniz

Kanuna aykırı olarak, zabıta ve emniyet görevlilerin  seçim kurullarında görev yaptıkları, sandık kurulu başkanı oldukları ve memur üye olarak görevlendirildikleri açıktır. Hal tam kanunsuzluk halidir. 

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'ÖLÜ SEÇMENLER OY KULLANDI' 

Hakkında kısıtlılık kararı bulunan 108 seçmeni sunduk. Ayrıca 3389 ölü seçmen oy kullanmıştır.

Aradaki farktan, CHP aleyhine sayım kararı alındığında aradaki farktan 15 kat fazla geçersiz oy vardır. Kanuna göre geçersiz oyların niye geçersiz olduğu yazılmalı fakat yazılmamıştır. 

Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde belediye meclis üyesi adayı olan, ilçe seçim kurulu üyesi olanlar istifa etmeden seçimlerde aday olmuşlardır. Seçimlerde itirazlara karar vermişler. Hatta bir tanesi kendi mazbatasını kendi imzalamıştır.

300'e yakın yurt dışı seçmen oy kullanmıştır. 

Bu karar bugün böyle alınırsa YSK'nın alacağı karar siyasi karar olacaktır. 

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