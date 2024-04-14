DEM Parti ilk defa İBB’de temsil edilecek, CHP’nin desteğiyle grup kuracaklar

CHP’nin ‘Kent Uzlaşısı’ maskesi altında, PKK’nın siyasi uzantısı ile yaptığı iş birliği DEM’i resmen İBB Meclisine taşıdı. 43 DEM’liden 17’si İBB Meclis üyesi oldu.

İstanbul’da CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Partili isim ilçe belediyelerinde meclis üyesi oldu. Bu üyelerin 17’sinin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi olmaya hak kazandı. PKK’nın siyasi temsilcisi DEM Parti böylece CHP sayesinde ilk defa İBB Meclisinde temsil edilme hakkı elde etti. DEM Parti, üç Meclis üyesine ulaştığı takdirde İBB’de grup kuracağı ifade ediliyor. CHP’li üç Meclis üyesinin DEM Parti’ye geçeceği ifade ediliyor.

DEM Parti, İstanbul’da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. CHP listelerinden seçime giren DEM Partililer; Esenyurt’ta 8, Sancaktepe’de ve Şişli’de 4’er, Ataşehir ve Tuzla’da üçer, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Maltepe, Avcılar, Sarıyer ve Çekmeköy ikişer, Eyüp, Kartal ve Şile birer Meclis üyesi çıkardı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum gününü kutlayan Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül ile “Bu ülke İHA’larla, SİHA’larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil” diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Abdulcebar Barış da CHP listesinden İBB Meclis üyesi seçildi.