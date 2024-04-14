Seçim SonuçlarıRamazanSon DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > DEM Parti ilk defa İBB’de temsil edilecek, CHP’nin desteğiyle grup kuracaklar

DEM Parti ilk defa İBB’de temsil edilecek, CHP’nin desteğiyle grup kuracaklar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
DEM Parti ilk defa İBB’de temsil edilecek, CHP’nin desteğiyle grup kuracaklar

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP’nin ‘Kent Uzlaşısı’ maskesi altında, PKK’nın siyasi uzantısı ile yaptığı iş birliği DEM’i resmen İBB Meclisine taşıdı. 43 DEM’liden 17’si İBB Meclis üyesi oldu.

İstanbul’da CHP listelerinden seçime giren 43 DEM Partili isim ilçe belediyelerinde meclis üyesi oldu. Bu üyelerin 17’sinin ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis üyesi olmaya hak kazandı. PKK’nın siyasi temsilcisi DEM Parti böylece CHP sayesinde ilk defa İBB Meclisinde temsil edilme hakkı elde etti. DEM Parti, üç Meclis üyesine ulaştığı takdirde İBB’de grup kuracağı ifade ediliyor. CHP’li üç Meclis üyesinin DEM Parti’ye geçeceği ifade ediliyor. 

DEM Parti, İstanbul’da 22 ilçede belediye başkan adayı çıkarmayacağını açıklamıştı. CHP listelerinden seçime giren DEM Partililer; Esenyurt’ta 8, Sancaktepe’de ve Şişli’de 4’er, Ataşehir ve Tuzla’da üçer, Bahçelievler, Zeytinburnu, Fatih, Beyoğlu, Üsküdar, Maltepe, Avcılar, Sarıyer ve Çekmeköy ikişer, Eyüp, Kartal ve Şile birer Meclis üyesi çıkardı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın doğum gününü kutlayan Yeşil Sol Parti Sancaktepe İlçe Eş Sözcüsü Elif Gül ile “Bu ülke İHA’larla, SİHA’larla tanklarla toplarla korunacak bir ülke değil” diyen Yeşil Sol Parti Milletvekili Adayı Abdulcebar Barış da CHP listesinden İBB Meclis üyesi seçildi. 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meclis’te mola bitti şimdi mesai zamanı! Yargı paketinden sporda şiddete kadar birçok dosya var...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Meclis’te mola bitti şimdi mesai zamanı! Yargı paketinden sporda şiddete kadar birçok dosya var... - GündemMeclis’te mola bitti şimdi mesai zamanı!Adalet Bakanlığına yapay zekâ desteği! TÜRKSAT, hâkimler için özel bir yazılım geliştiriyor - GündemAdalet Bakanlığına yapay zekâ desteği16 milyon için emsal karar! Yargıtay: Emekli maaşı haczedilebilir - GündemYargıtay: Emekli maaşı haczedilebilirKuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var - GündemKuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Ölü ve yaralılar var23 saat havada mahsur kaldılar, 24 kabindeki 184 kişinin tamamı kurtarıldı - Gündem23 saat havada mahsur kaldılarİran'ın İsrail'i vurmasından sonra... THY ve Pegasus'tan peş peşe kararlar! - GündemTHY ve Pegasus'tan peş peşe kararlar!
Sonraki Haber Yükleniyor...