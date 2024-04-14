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Kozan'da İyi Parti ve BBP'liler istifa ederek CHP'ye geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adana'nın Kozan ilçesinde ilk Meclis toplantısında İyi Parti ve BBP meclis üyeleri istifa ederek CHP'ye geçti. Parti değişikliğinin ardından CHP'nin meclis üyesi sayısı 17 oldu ve çoğunluk ana muhalefet partisine geçti.

Yerel seçimlerde Adana'nın Kozan ilçesi belediye başkanlığı koltuğuna Cumhur İttifakı adayı Mustafa Atlı oturdu. Atlı ve belediye meclis  üyeleri geçtiğimiz günlerde mazbatalarını aldı. 

Kozan Belediyesi'nde ilk meclis toplantısı da Atlı başkanlığında gerçekleşti. İlk toplantıda İyi Parti ve BBP'den dikkat çeken bir adım atıldı. 

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İSTİFA ETTİLER

Meclis, 14 Cumhur İttifakı, 4 İYİ Parti, 8 CHP ve 5 BBP üyesinden oluştu. Seçimlerin ardından İYİ Partili ve BBP'li meclis üyeleri partilerinden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesi olarak devam etme kararı aldı.

Kozan'da İyi Parti ve BBP'liler istifa ederek CHP'ye geçti - 1. Resim

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ÇOĞUNLUK CHP'YE GEÇTİ

İstifaların ardından Kozan Belediyesi meclis üyeliğine seçilen İYİ Partili ve Büyük Birlik Partisi meclis üyesinin partilerinden istifa ederek CHP'ye geçmesiyle birlikte CHP'nin meclis üyesi sayısı 17 oldu.

MHP ve AK Parti'den ise belediye başkanı ile birlikte 15 meclis üyesi bulunuyor.

Düzenleyen:  - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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