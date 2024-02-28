CHP'den istifa eden Battal İlgezdi, kendisini protesto eden vatandaşa hakaret üstüne hakaret etti

Aday gösterilmeyince CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı İlgezdi, bir toplantıda kendisini protesto eden vatandaşa bağırdı. İlgezdi, vatandaşa "Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şerefsiz!" diye hakaret etti. CHP'nin Ataşehir'deki yeni başkan adayı Onursal Adıgüzel'in de İlgezdi'nin yanında olduğu görüldü. Adıgüzel'in İlgezdi'ye müdahale etmemesi de dikkat çekti.

CHP'nin yeniden aday göstermemesi sonrası partisinden istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın onaylanma haberini İnal Aydınoğlu Kültür Merkezi'nde duyurdu.

Düzenlenen toplantıda İlgezdi'nin kendisini eleştiren ve protesto eden bir kişiye hakaret ederek bağırması kameralara yansıdı.

Öte yandan İlgezdi'nin yanında CHP'nin yeni Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel'in olması ve müdahale etmemesi de dikkat çekti.

İlgezdi'nin vatandaşa hakaret ettiği sözleri şöyle:

Vatandaş: Diğer belediye başkanı adayları yok mu başkanım?

İlgezdi: Buyursunlar, gelsinler. Halka açık toplantı.

Vatandaş: Diğer belediye başkanlarını çağırdınız mı?

İlgezdi: Ben hiç kimseyi davet etmedim. Herkes buraya davetlidir.

Vatandaş: Diğer muhtar adaylarını?

İlgezdi: Varsa buyursun gelsin kardeşim.

Vatandaş: İmar rantçılarına peşkeş çekiyorsunuz.

İlgezdi: Sana kaç para verdiler lan konuşuyorsun orada? Hadsiz adam. Kim kime peşkeş çekiyor? Ulan kim peşkeş çekiyorsa şerefsiz oğlu şerefsizdir. Seni buraya getiren de şerefsizdir. Ahlaksız herif, haddini bil. Sen kimsin lan! Hadsiz herif, şerefsiz! Seni kimin gönderdiğini biliyorum. O senin patronun var ya, burada hanımlar var, küfrederim. Şerefsiz. Ahlaksız herif! Yenisahra-Barbaros'ta oturuyor şerefsiz oğlu şerefsiz. Sen kimsin lan! Ben 15 senedir bu halka hizmet veriyorum, sen kimsin beni protesto ediyorsun? Haddini bil, işine bak.

AKŞENER DE VATANDAŞI AZARLAMIŞTI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Ankara ziyareti sırasında bir vatandaşın 'seçime ayrı girme' eleştirisine tepki göstermiş ve "Ayrı giriyoruz kardeşim, oy vermeyin siz de" diye çıkışmıştı.

Akşener, "Niye döndünüz?" diye soran vatandaşa, "Sizin için mi parti kurduk biz! Vermeyin kardeşim bize oy, gidin CHP'yi destekleyin, seçtirin. DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" demişti.

ADAY GÖSTERİLMEYİNCE İSTİFA ETMİŞTİ

Battal İlgezdi istifasını sosyal medya hesabından duyurmuştu. İlgezdi, paylaşımında, CHP'nin son kurultayında eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin partiden tasfiye edildiğine dikkat çekmişti.

İlgezdi, "CHP'nin her kademesinde gece gündüz görev yapmış 40 yıllık bir partili olarak bu yaşananlar hem beni hem de milyonlarca partilimizi üzmüştür. Partimizin değerlerinin bu kadar hoyratça harcanmasına gönlüm razı değildir. Bu vesileyle 40 yıldır mensubu bulunmaktan onur duyduğum partimden istifa ediyorum" demişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İlgezdi'nin istifasındaki 'tasfiye' iddialarını reddederken İlgezdi istifasının perde arkasını anlatmıştı. CHP MYK ve PM toplanmadan İBB Başkanı İmamoğlu'nun kendisiyle görüştüğünü belirten İlgezdi, " İmamoğlu Ataşehir’de belediye başkan adayı olarak benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti" diye belirtmişti.

İLGEZDİ'NİN SONUNU GETİREN KONUŞMA

İlgezdi'nin istifası sonrası, 2023'ün sonlarında yaptığı bir konuşma yeniden gündem olmuştu. İmamoğlu'nu sert bir dille eleştiren İlgezdi'nin bu konuşmasından dolayı yeniden aday gösterilmediği iddiaları kulislere yansımıştı.

İlgezdi söz konusu konuşmada, "Seçmen bize kırgınken, durup dururken ortaya bir değişim tablosu koymak en büyük yanlıştır. Ben bu değişim olayını Ekrem İmamoğlu'na belediye başkanları toplantısında sordum. Bana bu değişimi anlat dediğimde 'Ben bilmiyorum.' dedi. Değişimin ne olduğunu bilmeden sen hangi değişimden bahsediyorsun? Cumhuriyet Halk Partisi kimsenin kariyer yapma yeri değildir. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyeti kuran partidir. Yani sen git Kemal, ben geliyorum diyen parti değildir" ifadelerini kullanmıştı.